Ángel Di María habló en conferencia y despejó las dudas sobre su continuidad

La expectativa que se había generado desde el mediodía en el predio de Rosario Central se disipó rápidamente cuando Ángel Di María tomó el micrófono y descartó de manera contundente cualquier posibilidad de retiro. Entre risas, el delantero ironizó sobre las versiones que circularon en los últimos días: “Me quieren retirar todos”. Luego fue categórico: “No quiero ni me voy a retirar”.

La conferencia se produjo en un momento de especial sensibilidad para el club, después de la eliminación de Rosario Central ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores y del empate 1-1 frente a Newell’s en el clásico rosarino. Tras la derrota ante el conjunto brasileño, Di María había dejado abierta la posibilidad de analizar su futuro, aunque posteriormente explicó que aquellas declaraciones habían surgido “desde la angustia”.

Esta vez, el campeón del mundo buscó llevar tranquilidad al mundo canalla y reafirmó su compromiso con el club: “Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”.

Di María respaldó el presente de Rosario Central

Durante la conferencia, el delantero también se refirió al clima que rodea al equipo y consideró que existe una diferencia entre la percepción externa y la realidad que vive el plantel.

“La gente está muy nerviosa con todo este tema. Estamos pasando un buen momento con Central, peleando títulos, y parece que es todo lo contrario”, sostuvo Di María, quien además destacó el crecimiento que tuvo la institución en los últimos años.

En ese sentido, cuestionó la manera en que muchas veces se presenta la actualidad del equipo y apuntó contra el tratamiento de los medios: “A veces la prensa lleva a que las cosas se vayan para otro lado”.

El rosarino también relativizó las recientes eliminaciones y recordó que conseguir títulos en el fútbol argentino no es una tarea sencilla. “Gana solo uno. La ilusión de la gente con la Copa Libertadores y la Copa Argentina era la nuestra. En el fútbol argentino cualquiera le gana a cualquiera. No es fácil ganar”, explicó.

“Volví porque quiero seguir siendo campeón”

Di María también dejó en claro cuáles fueron sus principales motivos para regresar a Rosario y volver a vestir la camiseta de Central.

“Volví porque quiero seguir siendo campeón, quiero seguir ganando cosas y metiendo a Central en copas”, afirmó el delantero, quien aseguró sentirse feliz con la decisión de regresar al fútbol argentino.

Además, destacó que encontró un club en crecimiento y reconoció que el presente institucional y deportivo superó sus expectativas: “Cuando volví no pensé que Central iba a estar como estaba. Estoy más que feliz acá”.

De esta manera, Di María despejó las dudas que habían surgido en torno a su futuro y dejó claro que todavía tiene objetivos por cumplir con Rosario Central y que no piensa ponerle punto final a su carrera profesional.