Tras su retiro de la Selección, Lionel Messi expande su imperio empresarial: todos sus negocios

Lionel Messi cerró una de las etapas más importantes de su carrera deportiva con la Selección Argentina. Después de la final del Mundial 2026 ante España, el capitán anunció su decisión de dejar el conjunto nacional y puso punto final a una historia marcada por la conquista de la Copa América, el Mundial de Qatar y una nueva final del mundo.

Mientras continúa jugando en Inter Miami, el rosarino empieza a darle cada vez más protagonismo a una faceta que viene desarrollando desde hace varios años: la de empresario e inversor dentro de la industria deportiva.

La última señal llegó desde España. Messi alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del CD Eldense, equipo que actualmente disputa la Segunda División española. La operación todavía debe completar distintos trámites legales y contractuales, además de una auditoría y la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Messi y su expansión en el fútbol español

La posible llegada al Eldense representa un nuevo paso en la estrategia empresarial del futbolista. En abril de este año, Messi adquirió la UE Cornellà, club catalán que compite en la quinta categoría del fútbol español y que tiene un fuerte desarrollo de divisiones inferiores.

De concretarse la operación con el Eldense, el argentino pasaría a tener bajo su estructura un club profesional de Segunda División, lo que significaría un salto importante respecto del proyecto iniciado con Cornellà.

Pero sus vínculos con el fútbol no terminan allí. Messi también está relacionado con Leones de Rosario, el proyecto futbolístico de su familia en Argentina, y con Deportivo LSM, el club uruguayo que comparte con Luis Suárez. A su vez, su vínculo con Inter Miami podría extenderse más allá de su etapa como futbolista, ya que existe la posibilidad de que acceda a una participación accionaria en la institución una vez finalizado su contrato como jugador.

El negocio que va más allá de los clubes

El proyecto empresarial de Messi no se limita a la compra de instituciones deportivas. En los últimos años, el argentino también diversificó sus inversiones hacia el deporte, la tecnología, el entretenimiento y otros sectores vinculados con su imagen y su marca personal.

Uno de los principales ejemplos es Play Time Sports-Tech HoldCo, una estructura de inversión orientada a proyectos relacionados con el deporte y la tecnología. La iniciativa busca aprovechar el enorme valor comercial construido por Messi durante su carrera y trasladarlo a negocios con potencial de crecimiento a largo plazo.

También aparece KRÜ Esports, la organización creada por Sergio “Kun” Agüero. La participación de Messi amplió el alcance de un proyecto que busca consolidarse dentro de la industria de los deportes electrónicos.

Messi, de estrella del fútbol a empresario

La lógica detrás de estos movimientos parece ir más allá de una simple diversificación de inversiones. Messi está construyendo una estructura empresarial que le permita continuar vinculado al deporte incluso después de su retiro definitivo de las canchas.

La posibilidad de participar en distintos clubes también abre la puerta a desarrollar proyectos relacionados con la formación, captación y desarrollo de jóvenes futbolistas. Sin embargo, su capacidad para realizar grandes inversiones en planteles no es ilimitada: el fútbol español cuenta con controles económicos y límites salariales que condicionan el margen de acción de los propietarios.

Por eso, el proyecto apunta a una estrategia de largo plazo. Messi ya no aparece únicamente como la figura que genera ingresos para terceros, sino también como alguien que puede decidir dónde invertir, qué proyectos respaldar y qué negocios desarrollar.

El retiro de la Selección Argentina, entonces, no necesariamente significa el final de su relación con el fútbol. Por el contrario, puede marcar el comienzo de una nueva etapa en la que Messi continúe ligado al deporte desde otro lugar: como propietario, inversor y empresario.