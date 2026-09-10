Faustino Oro brilla en Madrid

Faustino Oro volvió a demostrar su enorme presente en el ajedrez internacional. Este miércoles, el argentino derrotó con piezas blancas al experimentado Gran Maestro neerlandés Iván Sokolov, por la cuarta ronda del torneo Leyendas y Prodigios II, que se disputa en Madrid.

Con este triunfo, el joven argentino de 12 años mantuvo su invicto en el certamen y llegó a 3 puntos, por lo que comparte el liderazgo de la competencia con el español David Antón Guijarro.

El resultado confirma el gran momento que atraviesa Oro, quien regresó a Madrid para defender el título que conquistó de manera invicta en 2025. En aquella edición consiguió su primera norma de Gran Maestro y superó por primera vez los 2500 puntos de Elo. Ahora, ya con el título de Gran Maestro oficialmente reconocido por la FIDE, afronta su primera participación en este torneo como tal.

El camino de Faustino Oro en Madrid

El torneo comenzó de la mejor manera para el argentino. En su debut, Oro derrotó a Diego Flores, ocho veces campeón argentino, y luego sumó dos tablas frente a los españoles José Fernando Cuenca y David Antón Guijarro.

Con la victoria ante Sokolov, el argentino alcanzó las 3 unidades y se instaló nuevamente en lo más alto de la clasificación. Antón Guijarro también suma 3 puntos, mientras que José Martínez Alcántara acumula 2 y Sokolov y Cuenca tienen 1,5. Flores, por su parte, reúne un punto.

La competencia reúne a seis jugadores en un formato de todos contra todos a doble vuelta, por lo que cada participante disputará diez partidas. El ritmo de juego es de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, un formato aprobado por la FIDE para que las partidas sean válidas para el Elo estándar.

Qué le queda a Faustino Oro en el torneo

La actividad no se detiene para el argentino. Este miércoles por la tarde, Oro disputará la quinta ronda ante José Martínez Alcántara, en el cierre de la primera vuelta del certamen.

A partir de este jueves comenzará la segunda mitad del torneo, que continuará hasta el sábado 12 de septiembre. El objetivo del argentino será mantener el liderazgo y volver a quedarse con el título que ya conquistó el año pasado.