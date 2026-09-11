La AFA quiere retener a Scaloni tras la salida de Messi: qué hará para convencerlo

El futuro de la Selección Argentina quedó abierto después de la final del Mundial 2026 y, especialmente, tras el anuncio del retiro de Lionel Messi del conjunto nacional. En ese escenario, una de las principales incógnitas pasa por la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato vence a fines de diciembre.

Después de la derrota ante España en la definición mundialista, el entrenador dejó en claro que primero cumplirá con su vínculo y luego analizará qué decisión tomar. En la AFA mantienen el optimismo sobre su continuidad, aunque por el momento no existe una negociación formal con el técnico.

La estrategia de la dirigencia, encabezada por Claudio Tapia, es no apresurar los tiempos. La intención es dejar que transcurra un período después de la final antes de sentarse a conversar con Scaloni y su representante, Matías Aldao, para conocer su postura y avanzar, si existe predisposición, en una renovación.

El desgaste de Scaloni, la principal preocupación de la AFA

La continuidad del entrenador no parece estar condicionada principalmente por cuestiones económicas. El factor determinante será cómo se sienta Scaloni para afrontar un nuevo proceso después de ocho años al frente de la Selección.

El propio técnico reconoció tras la final que necesitaba tiempo para pensar y evaluar su futuro. El desgaste acumulado durante un ciclo marcado por grandes éxitos será uno de los puntos centrales a la hora de definir si está dispuesto a continuar.

En la AFA saben que no alcanza con ofrecerle una renovación: deberán convencerlo de que existe un proyecto capaz de motivarlo para afrontar la nueva etapa.

La salida de Messi cambia el escenario

La despedida de Lionel Messi representa un punto de inflexión para la Selección. Después de más de dos décadas con el capitán como máxima referencia, el equipo deberá comenzar a construir una identidad sin su principal figura.

La ausencia del rosarino también supone un desafío para Scaloni, que deberá liderar la transición y encontrar nuevos referentes dentro del plantel. Cristian Romero aparece como uno de los principales candidatos para asumir la capitanía, mientras que otros futbolistas de la generación campeona del mundo tendrán un rol cada vez más importante.

El desafío será mantener la competitividad de un equipo que, más allá de la salida de Messi, todavía cuenta con figuras como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero y Emiliano Martínez.

El nuevo proyecto que quiere impulsar la AFA

La dirigencia considera que la permanencia de Scaloni sería fundamental para encarar la renovación. El entrenador conoce en profundidad al plantel, participó de la construcción del grupo que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de llevar nuevamente a Argentina a una final mundialista en 2026.

Por eso, la AFA pretende darle continuidad al proyecto y evitar una ruptura total después de la salida de Messi. Según distintas versiones, la intención de la dirigencia sería extender el vínculo para que Scaloni pueda encabezar esta nueva etapa, aunque la última palabra estará en manos del entrenador.

La primera gran prueba llegará con la próxima convocatoria de la Selección, que marcará oficialmente el comienzo de la era post Messi. Mientras tanto, la AFA espera el momento indicado para avanzar y tiene un objetivo claro: convencer a Scaloni de que siga siendo el conductor de la Albiceleste.