Sastre da un paso histórico: comenzó la obra que llevará agua potable a casi 6.000 vecinos

La ciudad de Sastre y Ortiz, en el departamento San Martín, comenzó a transitar una transformación esperada durante décadas: ya están en marcha los trabajos para construir su primera red urbana de distribución de agua potable. La obra, impulsada por el Gobierno de Santa Fe a través del Ministerio de Obras Públicas, beneficiará a cerca de 6.000 habitantes.

Las primeras excavaciones y el arribo de los materiales marcaron el inicio de una intervención que busca modificar de manera definitiva el acceso al servicio. Una vez finalizada, las familias podrán contar con agua segura, en forma continua y con una presión adecuada directamente en sus viviendas.

Hasta ahora, Sastre era la última ciudad santafesina que no disponía de una red domiciliaria de agua potable. Los vecinos deben acercarse actualmente a la Cooperativa de Servicios Públicos para adquirir y retirar agua tratada mediante el sistema de ósmosis inversa.

Casi 41 kilómetros de cañerías

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que el proyecto contempla la instalación de 40.697 metros de cañerías, con conexiones destinadas a 2.951 hogares.

El funcionario destacó que la iniciativa permitirá resolver una necesidad básica que durante años formó parte de la vida cotidiana de los habitantes de la localidad.

“Esta obra salda una deuda histórica”, sostuvo Enrico, al remarcar que disponer de agua segura desde una canilla representa una mejora concreta en materia de salud, bienestar y calidad de vida.

El ministro también señaló que la Provincia decidió avanzar con recursos propios en obras de infraestructura esencial ante la falta de inversión nacional. En ese sentido, planteó que garantizar el acceso al agua potable constituye una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento de las localidades.

Una inversión superior a los $3.000 millones

La primera etapa demandará una inversión de más de $3.000 millones, financiada íntegramente con recursos del Tesoro provincial. La ejecución estará a cargo de WERK Constructora S.R.L.

El proyecto contempla una infraestructura preparada no solo para atender las necesidades actuales, sino también para acompañar el crecimiento futuro de Sastre y Ortiz.

Según explicó el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, se construirán tres perforaciones de 100 metros de profundidad, cada una con una capacidad de producción de 60 metros cúbicos por hora.

A esto se sumará un sistema de cloración y automatización, además de una cisterna de almacenamiento de 120 metros cúbicos, que contará con un grupo electrógeno para garantizar el funcionamiento del sistema.

Una obra que apunta al crecimiento de la ciudad

El senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, destacó el comienzo de los trabajos y consideró que la nueva infraestructura tendrá impacto tanto en las condiciones sanitarias como en las posibilidades de desarrollo de la localidad.

En la misma línea, la intendenta de Sastre y Ortiz, María del Carmen Brunazzo, valoró especialmente el inicio de una obra que durante años fue reclamada por la comunidad.

Además de resolver una carencia histórica, el proyecto contempla una instancia futura de gran importancia: la posibilidad de vincular a Sastre y Ortiz con el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba.

De esta manera, la ciudad comienza a dejar atrás un esquema basado en el retiro de agua tratada para avanzar hacia un sistema integral de provisión domiciliaria, con infraestructura pensada para responder a las necesidades presentes y futuras de toda la comunidad.