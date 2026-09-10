Santa Fe prepara una nueva ley para reforzar la prevención y el abordaje de la violencia de género

El Gobierno de Santa Fe avanza con un nuevo marco legal destinado a fortalecer las políticas de prevención y atención frente a situaciones de violencia por razones de género.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, presentaron este jueves el proyecto de ley que será enviado a la Legislatura provincial durante los próximos días.

La iniciativa propone establecer una estrategia integral para abordar las distintas situaciones de violencia de género, con acciones orientadas tanto a la prevención como a la intervención ante casos concretos.

Durante la presentación, los funcionarios remarcaron la necesidad de consolidar herramientas estatales que permitan actuar de manera coordinada y brindar respuestas ante situaciones que afecten a mujeres y otras personas en contextos de violencia vinculada con razones de género.

El proyecto será ahora puesto a consideración de los legisladores, quienes deberán analizar sus alcances y avanzar con el tratamiento parlamentario correspondiente.

La propuesta forma parte de las políticas que la administración provincial busca implementar para fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y abordaje institucional de las situaciones de violencia de género en todo el territorio santafesino.