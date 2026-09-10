Salud mental y alto rendimiento: cómo afectan las grandes pérdidas a los deportistas de élite

Cuando un deportista de alto rendimiento atraviesa la pérdida de un ser querido, la mirada pública suele enfrentarse a una expectativa difícil de sostener: se supone que quien desarrolló una enorme fortaleza mental para competir al máximo nivel también debería estar preparado para afrontar cualquier adversidad de la vida. Sin embargo, detrás de los títulos, las estadísticas y los grandes escenarios hay una persona que atraviesa un proceso profundamente humano.

A poco más de un mes del fallecimiento del padre de Lionel Messi y luego del anuncio del retiro del futbolista de la Selección Argentina, el duelo en el deporte de élite vuelve a ocupar el centro del debate. ¿Cómo cambia la motivación después de una pérdida de semejante magnitud? ¿Es posible separar al deportista de la persona y dejar el dolor fuera de la cancha?

Para profundizar en estas preguntas, dialogamos con la Licenciada María Celeste Leonhard, psicóloga deportiva (matrícula 1709), quien analiza cómo los atletas atraviesan la tensión entre las exigencias profesionales y su propia vulnerabilidad emocional.

La falsa obligación de rendir al 100%

Existe una idea instalada de que la competencia puede funcionar como una especie de refugio automático o que un deportista profesional tiene la capacidad de dejar sus problemas personales fuera del campo de juego. Sin embargo, para la especialista, esa mirada desconoce la dimensión humana del alto rendimiento.

"El alto rendimiento exige muchísimo, pero el deportista no puede separar completamente a la persona del jugador. No existe un interruptor que permita entrar al vestuario, dejar el dolor afuera y recuperarlo cuando termina el partido".

La competencia puede brindar temporalmente una rutina, un espacio de concentración y hasta cierto alivio. Pero los efectos del duelo —como la angustia, las dificultades para dormir o la falta de energía— pueden convivir con la actividad profesional.

Por eso, Leonhard advierte sobre la necesidad de evitar interpretaciones simplistas del rendimiento: que un deportista siga compitiendo no significa necesariamente que esté bien, del mismo modo que decidir detenerse no implica debilidad mental.

Duelo y Selección: ¿existe una relación directa con la decisión de Messi?

Una de las preguntas que surgieron alrededor del presente de Lionel Messi es si su decisión de retirarse de la Selección Argentina podría estar relacionada directamente con el duelo que atraviesa.

Para la Licenciada Leonhard, establecer una relación lineal entre ambos acontecimientos sería apresurado.

"Sería muy arriesgado establecer una relación directa entre ambas situaciones. Desde afuera podemos observar conductas y decisiones, pero no conocemos todos los procesos internos que llevan a una persona a tomarlas".

Una decisión de semejante magnitud difícilmente pueda explicarse a partir de un único factor. En ella pueden intervenir el momento vital, los años de exigencia acumulada, el estado físico, las prioridades personales y las experiencias recientes.

Sin embargo, una pérdida afectiva profunda sí puede convertirse en un acontecimiento bisagra y llevar a una persona a revisar distintos aspectos de su vida.

"El duelo no solamente produce tristeza. También puede modificar nuestra percepción del tiempo, nuestras prioridades y el valor que les damos a determinadas experiencias".

En el deporte, la motivación suele construirse alrededor de objetivos y desafíos: "¿qué quiero conseguir?". Después de atravesar un golpe vital importante, puede aparecer una pregunta diferente y más profunda: "¿para qué quiero seguir haciendo esto?"

Por eso, la especialista prefiere hablar de un proceso de reconfiguración personal, en el que continuar no necesariamente significa seguir por inercia, sino adaptarse a una nueva realidad.

"Reorganizar prioridades, revisar objetivos y reconstruir nuestra motivación".

La reconfiguración de la motivación

La pérdida de un familiar significativo puede modificar el entramado afectivo que acompañó al deportista durante buena parte de su carrera. Según explica Leonhard, muchas veces esa persona representaba una fuente de acompañamiento, seguridad, escucha, confianza o simplemente una presencia a la cual regresar después de la exigencia deportiva.

El impacto también puede alcanzar directamente a la motivación. Durante carreras extensas, determinados objetivos pueden estar asociados al deseo de compartir logros, agradecer o hacer sentir orgullosa a una persona importante. Cuando esa figura deja de estar presente, las razones para competir pueden adquirir un nuevo significado.

"Eso no significa necesariamente perder la motivación. Significa reconstruir el 'para qué'".

En este contexto, la fortaleza mental tampoco debería confundirse con la ausencia de dolor.

"Ser mentalmente fuerte no significa no experimentar tristeza, miedo, dolor, dudas o vulnerabilidad. Significa desarrollar la capacidad de reconocer lo que nos sucede, aceptarlo y encontrar progresivamente una manera de responder frente a esa realidad".

Cuando los flashes se apagan

Uno de los momentos más complejos puede llegar después de los primeros días de una pérdida. Al comienzo suele aparecer una fuerte reacción del entorno, con homenajes, mensajes de apoyo y muestras de afecto. Sin embargo, el tiempo social y el tiempo emocional no necesariamente avanzan al mismo ritmo.

"Mientras el mundo deportivo vuelve rápidamente a hablar de partidos, resultados y goles, la persona puede seguir intentando reorganizarse emocionalmente".

En ese escenario, una disminución del rendimiento no debería interpretarse automáticamente como falta de compromiso, pérdida de motivación o debilidad mental.

"A veces vemos bajar el rendimiento cuando, en realidad, lo que está aumentando es el esfuerzo interno que esa persona necesita hacer para sostener su vida cotidiana".

Por eso, la psicología deportiva debería observar el proceso completo y no intervenir únicamente después de un mal resultado.

"Tenemos que observar cómo está descansando, cómo llega a los entrenamientos, qué ocurre con su motivación, con el disfrute, con su concentración, con sus emociones y, fundamentalmente, cómo está la persona más allá de lo que muestra la estadística".

La especialista también destaca la importancia de que el acompañamiento no desaparezca cuando pasa la atención mediática.

"El acompañamiento más valioso quizás no sea solamente el que aparece inmediatamente después de la pérdida, sino el que permanece cuando ya nadie pregunta".

Y agrega:

"No podemos pedirle al deportista que controle cuánto dura su dolor, pero sí podemos ayudarlo a recuperar progresivamente capacidad de acción dentro de aquello que depende de él".

El liderazgo y la vulnerabilidad dentro del grupo

¿Qué sucede cuando quien atraviesa el duelo es el capitán o una figura histórica del equipo? Para Leonhard, mostrar el dolor de manera genuina no necesariamente debilita al grupo. Por el contrario, puede contribuir a generar una cultura interna más saludable.

"Los líderes funcionan como modelos. Si un capitán puede emocionarse, hablar de aquello que le sucede, pedir acompañamiento y después continuar ejerciendo su rol, de alguna manera está legitimando que sus compañeros también puedan hacerlo".

De esta manera, el liderazgo deja de entenderse exclusivamente como la capacidad de sostener a los demás y pasa a formar parte de una red de contención mutua, donde los integrantes del equipo pueden acompañarse en momentos de vulnerabilidad.

¿Están los clubes preparados para acompañar estos procesos?

La pregunta también alcanza a las instituciones deportivas. ¿Están realmente preparadas para acompañar a un atleta que atraviesa un duelo o el foco continúa puesto exclusivamente en su rendimiento?

Leonhard aclara que no todas las organizaciones funcionan de la misma manera y que muchas ya cuentan con profesionales de la salud mental. Sin embargo, considera que todavía existe un desafío mayor:

"Pasar de tener un psicólogo deportivo a construir una organización que realmente contemple la dimensión psicológica".

La tensión es evidente: el deporte profesional funciona con contratos, viajes, entrenamientos y calendarios competitivos que deben cumplirse, mientras que el duelo no responde a ningún calendario.

Frente a esta situación, la especialista plantea la necesidad de articular equipos interdisciplinarios integrados por médicos, psicólogos, cuerpos técnicos y dirigentes, siempre respetando la intimidad del deportista.

El objetivo no debería limitarse a reaccionar cuando aparece un problema. También implica trabajar en prevención, generar espacios genuinos de escucha y establecer mecanismos de derivación cuando el sufrimiento excede el ámbito estrictamente deportivo.

La mirada coincide con el enfoque actual del Comité Olímpico Internacional, que plantea que la salud mental de los atletas de élite debe abordarse de manera integral y que el acompañamiento debe contemplar no solo al individuo, sino también el entorno de entrenamiento, el liderazgo y la cultura de las organizaciones deportivas.

Por eso, para Leonhard, el verdadero dilema no consiste en elegir entre el rendimiento y la persona, sino en pensar qué tipo de estructura se quiere construir alrededor de quienes compiten al máximo nivel.