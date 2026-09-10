El plan de la AFA para convencer a Lionel Scaloni de seguir tras la salida de Messi

La incertidumbre sobre el futuro de la Selección Argentina se mantiene luego de la final del Mundial 2026 en Nueva York. Tras la derrota ante España y las declaraciones de Lionel Scaloni, quien dejó entrever que cumplirá su vínculo y luego evaluará los pasos a seguir, la AFA mantiene su intención de convencer al entrenador para que continúe al frente del equipo.

Por ahora, las conversaciones formales todavía no comenzaron. Desde la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino consideran que no es momento de presionar a Scaloni y prefieren darle espacio para procesar todo lo ocurrido durante los últimos meses antes de avanzar en una negociación por su continuidad.

El entrenador tiene contrato hasta diciembre y será entonces cuando deberá definir su futuro. Mientras tanto, la dirigencia trabaja con la expectativa de sostener el proyecto y darle continuidad al ciclo que comenzó en 2018.

El final de una era y el nuevo desafío para Scaloni

Uno de los principales factores que condicionan la decisión no está relacionado con cuestiones económicas, sino con el desgaste personal y emocional de Scaloni después de varios años al frente de la Selección.

La salida de Lionel Messi representa un punto de inflexión para la Albiceleste. El rosarino puso fin a su etapa con el seleccionado después de una carrera histórica y dejó un vacío tanto dentro como fuera de la cancha.

A partir de ahora, el equipo deberá afrontar una nueva etapa sin su principal referente. La renovación no será solamente futbolística, sino también anímica y estructural, ya que otros referentes deberán asumir mayores responsabilidades dentro del plantel.

Jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero y Emiliano Martínez aparecen como algunos de los nombres llamados a ocupar un papel más importante en este nuevo escenario. Incluso, el defensor del Atlético de Madrid ya tomó el relevo de Messi como capitán de la Selección.

La AFA apuesta por la continuidad de Scaloni

En medio de esta transición, la dirigencia considera que la continuidad de Scaloni sería clave para sostener la identidad y el funcionamiento de la Selección después de la salida de Messi.

La AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, mantiene la intención de renovarle el contrato y extender el proyecto, con la Copa América 2028 como uno de los próximos grandes objetivos. Sin embargo, la última palabra la tendrá Scaloni, quien deberá decidir si está dispuesto a afrontar el desafío de conducir al equipo en una etapa completamente diferente.

El próximo proceso tendrá como principal desafío construir una Selección capaz de mantener la competitividad sin depender de Messi y, al mismo tiempo, darle continuidad a una identidad que convirtió a la Albiceleste en una de las grandes potencias del fútbol mundial.