Milei proyecta gira a Londres por Malvinas

El Poder Ejecutivo evalúa la concreción de una visita del presidente Javier Milei a Gran Bretaña hacia fines de octubre, un acontecimiento con fuerte impacto institucional tras casi tres décadas sin presencia de un mandatario argentino en Londres. La agenda original, centrada en disertaciones académicas y rondas de negocios, afronta un nuevo marco tras el reciente giro discursivo oficial sobre la causa Malvinas. La eventual inclusión de una reunión bilateral en Downing Street con el primer ministro Andy Burnham reabriría el debate sobre la presentación del reclamo de soberanía en el centro de la política exterior, mientras el oficialismo intenta utilizar el tema para retomar la iniciativa en la discusión pública.

A pesar de los esfuerzos por posicionar la agenda internacional y de defensa, la conducción política del Gobierno reconoce que el escenario electoral dependerá de la evolución de la economía. La publicación de los datos del Indec confirmó un marcado deterioro en la actividad manufacturera y la construcción, junto con la pérdida de puestos de empleo formal. Sin embargo, el equipo económico encabezado por Luis Caputo descartó implementar incentivos a los sectores más afectados o realizar correcciones cambiarias, confiando en que la reactivación se consolidará hacia fin de año mediante el crédito privado, la obra pública y la recuperación del salario real.

En el plano legislativo, el oficialismo busca neutralizar posibles reveses en el Congreso mediante giros tácticos y acuerdos puntuales. Muestra de ello fue el reciente respaldo parlamentario a los emplazamientos para debatir iniciativas sobre morosidad y emergencia en discapacidad, una maniobra orientada a evitar costos políticos y mantener la iniciativa en las comisiones. Paralelamente, la conducción partidaria encabezada por Karina Milei condiciona los entendimientos electorales con bloques aliados a su acompañamiento en la reforma del sistema político, exigiendo apoyo explícito para la suspensión de las primarias abiertas.

La estrategia gubernamental combina así el pragmatismo parlamentario con la reafirmación del programa económico ortodoxo. Mientras se analiza la viabilidad del viaje a Londres y el alcance de las sanciones a empresas internacionales vinculadas a la explotación de recursos en el Atlántico Sur, el Palacio de Hacienda sostiene la firmeza de sus variables macroeconómicas. La articulación entre la agenda patriótica, la contención del frente legislativo y la estabilidad financiera definirá la capacidad de la administración libertaria para sostener su gobernabilidad.