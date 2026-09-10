Acería cambia de paisaje: derribaron los últimos monoblocks mientras las familias estrenaban sus nuevas viviendas

El paisaje de Acería comenzó a transformarse este martes con la demolición de los últimos seis monoblocks que permanecían en pie en el histórico complejo habitacional del norte de la ciudad.

Mientras una máquina excavadora avanzaba sobre las antiguas estructuras, a pocos metros las familias que durante años residieron en el lugar recibían las llaves de sus nuevas viviendas, marcando el inicio de una nueva etapa.

La escena estuvo cargada de emociones para los vecinos. Para algunos significó el cierre de una espera que se extendió durante años y la posibilidad de comenzar nuevamente en mejores condiciones. Para otros, la demolición representó también una despedida cargada de recuerdos, ya que esos edificios formaron parte de su vida cotidiana durante décadas.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el deterioro de los monoblocks había generado numerosos problemas. Las deficiencias edilicias, las dificultades de infraestructura y las condiciones de insalubridad e inseguridad fueron modificando la realidad del complejo y profundizando la necesidad de una intervención.

La caída de las últimas estructuras marca así el cierre de una etapa para Acería. El ruido de las máquinas, que durante la mañana reemplazó al movimiento habitual del barrio, simbolizó para muchos vecinos el fin de un viejo escenario y el comienzo de otro, esta vez asociado a las viviendas que empiezan a ocupar.

Entre la nostalgia por lo vivido y la expectativa por lo que viene, las familias que dejaron atrás los antiguos monoblocks comienzan ahora una nueva historia en sus hogares.