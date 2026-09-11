El Concejo reconoció los 35 años del Círculo de Kinesiólogos de Castellanos

RESUMEN

El Concejo Municipal de Rafaela distinguió al Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del Departamento Castellanos por sus 35 años de trayectoria.

La institución fue creada el 18 de mayo de 1991 y actualmente cuenta con 253 profesionales asociados .

El Círculo brinda servicios de kinesiología a 68 obras sociales en distintas localidades del Departamento Castellanos.

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi impulsaron la Resolución que declaró de Interés Municipal el aniversario.

Durante el reconocimiento se destacó la formación profesional, el compromiso con los pacientes y la dimensión humana de la tarea kinésica .

La sesión de este jueves del Concejo Municipal de Rafaela tuvo un comienzo especial. Antes del tratamiento de los distintos temas previstos, el cuerpo legislativo realizó un reconocimiento al Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del Departamento Castellanos, institución que el pasado 18 de mayo cumplió 35 años de actividad.

La distinción se concretó mediante una Resolución presentada por los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, a través de la cual se declaró de Interés Municipal el aniversario de la entidad.

En representación del Círculo participaron del encuentro su presidente, Ever Olivares; el tesorero Hernán Galanti; el secretario de la Comisión Directiva, Damián Culasso, y el secretario administrativo, Marcos Rodríguez.

La presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, fue la encargada de recibirlos y darles la bienvenida al recinto.

Durante la lectura del proyecto se repasaron algunos de los momentos centrales de la historia de la institución y se puso especialmente en valor la figura de Ana María Martinengo, quien fue la primera presidenta y una de las principales impulsoras de la creación del Círculo.

En sus comienzos, Martinengo incluso cedió parte de su consultorio ubicado sobre calle Alvear para que la entidad pudiera iniciar sus actividades. Con el paso del tiempo, el Círculo adquirió una propiedad en Almafuerte 78, donde actualmente funciona su sede.

La institución nació el 18 de mayo de 1991, como consecuencia de la iniciativa de un grupo de profesionales que consideraban necesario contar con una organización que representara al sector y defendiera sus intereses.

A 35 años de aquel comienzo, la entidad cuenta con 253 socios de distintas localidades del Departamento Castellanos y mantiene convenios de prestación de servicios de kinesiología con 68 obras sociales.

Entre sus objetivos principales se encuentran representar los intereses de los profesionales, promover la organización del sector y fortalecer los vínculos entre sus asociados.

El reconocimiento de los concejales

El concejal Lisandro Mársico, en representación del bloque Unidos, destacó especialmente el esfuerzo que realiza la institución para mantener actualizados y capacitados a sus profesionales.

El edil remarcó que esa formación permanente termina beneficiando directamente a los pacientes y resaltó la importancia de que las organizaciones profesionales acompañen a sus integrantes mediante cursos, congresos y diferentes instancias de actualización.

También puso en valor la tarea cotidiana de los kinesiólogos y el acompañamiento que brindan a quienes atraviesan procesos de recuperación.

“Cuando tenemos un problema de salud y hay que recuperarse, son ellos quienes mayormente nos están asistiendo con empatía y contención”, señaló Mársico, quien además agradeció el acompañamiento que recibió de profesionales de la institución en distintas oportunidades junto a su familia.

Desde el bloque justicialista, el concejal Maximiliano Postovit también expresó su reconocimiento y puso el acento en el componente humano de la profesión.

Sostuvo que la kinesiología y la terapia física exceden ampliamente el aspecto técnico y representan una actividad fundamental para acompañar a personas que atraviesan situaciones de dolor, lesiones o pérdida de autonomía.

Postovit destacó particularmente la relación que se construye entre los profesionales y sus pacientes, y afirmó que el trabajo de los kinesiólogos no solamente permite recuperar músculos y articulaciones, sino también mejorar la calidad de vida y recuperar independencia.

El concejal también tuvo palabras especiales para Ana María Martinengo, a quien recordó con afecto debido a que fue su kinesióloga.

En ese sentido, consideró que los 35 años de trayectoria representan la consolidación de aquella iniciativa que comenzó en 1991 y que con el paso de las décadas logró construir una institución propia, manteniendo valores como la solidaridad, la camaradería y la ética profesional.

La palabra del Círculo

Luego de establecerse un cuarto intermedio, los representantes de la institución pasaron al frente del recinto para recibir formalmente la declaración.

El presidente del Círculo, Ever Olivares, agradeció el reconocimiento y aprovechó la oportunidad para recordar los comienzos de la organización.

Explicó que la institución surgió en un contexto en el que los kinesiólogos todavía tenían importantes dificultades para ejercer y administrar de manera independiente su profesión.

Según recordó, durante aquellos años muchos profesionales trabajaban bajo una relación de dependencia con médicos, quienes facturaban los honorarios correspondientes a las prestaciones. La organización del sector permitió avanzar en la defensa de los derechos profesionales y en la posibilidad de gestionar sus propios honorarios.

Olivares dejó claro que el reconocimiento recibido por el Concejo no debe interpretarse como un homenaje solamente a quienes integraron las comisiones directivas, sino a todos los profesionales que forman parte de la institución.

“Este reconocimiento es para cada kinesiólogo que dentro de su consultorio atiende a los pacientes que depositan su confianza”, expresó.