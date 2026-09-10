Más de 130 personas fueron vinculadas con oportunidades laborales en el marco de los Juegos Suramericanos

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Gobierno municipal vinculó a 133 personas con empresas que solicitaron personal para prestar distintos servicios durante el desarrollo del evento en la ciudad.





La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó que "los Juegos Suramericanos también generan movimiento económico y nuevas oportunidades laborales para los rafaelinos. Desde el Municipio trabajamos para vincular a las empresas con los perfiles que necesitan y acercar posibilidades concretas a quienes se encuentran buscando empleo".





"Este acompañamiento demuestra la importancia de contar con herramientas que nos permitan responder a las demandas del sector privado y, al mismo tiempo, fortalecer la inserción laboral de las personas de nuestra ciudad", agregó.





Augusto Rolando, coordinador de la Oficina Municipal de Empleo, explicó que el área se puso a disposición de las firmas que obtuvieron licitaciones o estarán a cargo de tareas en la Villa Suramericana, el Velódromo y el Microestadio.





"Fueron cuatro los contactos concretos que logramos establecer y sostener con empresas que necesitaban cubrir diferentes perfiles laborales", señaló.





Una de las búsquedas fue realizada por una empresa de limpieza de Rosario que estará a cargo de las tareas en la Villa Suramericana. Al no contar con presencia en Rafaela, solicitó acompañamiento para encontrar personal de la ciudad. Para esta convocatoria se derivaron 75 personas.





Catering Vázquez, empresa rafaelina que prestará servicios gastronómicos durante los Juegos, solicitó cocineros, ayudantes de cocina y personal de limpieza. En este caso, se enviaron 11 perfiles para tareas de cocina, 12 para desempeñarse como ayudantes y 16 para limpieza.





Por otra parte, Carlos Okon requirió personal para realizar tareas de seguridad y vigilancia en el Microestadio y en el espacio donde funcionará el Fan Fest. Para esta búsqueda se derivaron nueve personas.





Finalmente, una empresa encargada del montaje de pisos y estructuras durante los Juegos recibió diez perfiles pertenecientes a integrantes de cooperativas de adoquinado. En una primera instancia, estas personas realizaron tareas durante tres o cuatro días y quedaron vinculadas para futuras convocatorias relacionadas con el armado, la carga y la descarga de materiales.





Un puente entre las empresas y quienes buscan trabajo



Rolando explicó que las derivaciones forman parte de un servicio habitual que brinda el área municipal. Las personas que se acercan quedan registradas en una base de datos como buscadoras activas de empleo, junto con su formación, experiencia y características laborales.





Cuando una empresa necesita cubrir una vacante, comunica los requisitos del puesto. A partir de esa información, el equipo municipal identifica los perfiles que reúnen las condiciones solicitadas y los deriva para que la firma avance con las entrevistas y el proceso de selección.





En este caso, la particularidad está vinculada con la magnitud de los Juegos Suramericanos y con que varias de las empresas adjudicatarias no tienen sede en Rafaela. La intervención municipal permitió acercarlas a trabajadores de la ciudad y facilitar los procesos de búsqueda.





En total, al 9 de septiembre, fueron derivados 133 perfiles. Esta instancia no implica una contratación automática, ya que la selección definitiva corresponde a cada empresa, pero representa una oportunidad concreta para que las personas postuladas puedan incorporarse a los distintos servicios vinculados con el evento.