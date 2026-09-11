Netanyahu comparó el 11-S con el ataque de Hamas y lanzó una fuerte advertencia sobre el terrorismo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovechó el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para establecer un paralelismo con el ataque perpetrado por Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

A través de un mensaje difundido por su oficina, el mandatario sostuvo que Estados Unidos e Israel fueron víctimas del terrorismo por defender principios que, según afirmó, ambos países comparten.

Netanyahu aseguró que los atentados contra Estados Unidos y el ataque de Hamas contra Israel tienen como punto en común el rechazo de sus responsables hacia los valores que representan ambas naciones.

“El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por la pura maldad. El 7 de octubre, Israel fue golpeado nuevamente por ella”, señaló el primer ministro, quien cuestionó además los planteos que buscan analizar las acciones de los grupos terroristas a partir de sus motivaciones o del contexto en el que actuaron.

“Nos odian porque defendemos la libertad”

En uno de los tramos más contundentes de su mensaje, Netanyahu afirmó que los ataques no fueron hechos aislados y sostuvo que existe una razón común detrás del rechazo hacia Estados Unidos e Israel.

“No es casualidad. Nos odian porque defendemos la libertad, la democracia, la civilización y la vida”, afirmó.

El jefe del gobierno israelí volvió así a presentar la lucha contra Hamas y otros grupos armados como parte de un enfrentamiento más amplio contra el terrorismo internacional.

Netanyahu elogió el respaldo de Trump

Durante su mensaje, el primer ministro también destacó la postura adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la amenaza terrorista.

Netanyahu afirmó que, bajo el liderazgo de Trump, Washington volvió a mostrar una posición firme frente al terrorismo y valoró especialmente el respaldo estadounidense a Israel.

“Estados Unidos e Israel afirman juntos: nunca nos doblegaremos ante el terror, nunca nos rendiremos ante la maldad y, juntos, la venceremos”, expresó el mandatario.

Sus declaraciones se produjeron en una fecha cargada de significado para Estados Unidos, mientras Israel continúa utilizando el recuerdo del 7 de octubre como uno de los principales argumentos para justificar su política de seguridad y su ofensiva contra Hamas.