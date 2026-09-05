EE.UU. autorizó una venta de armas a Arabia Saudita por USD 5.000 millones en plena guerra con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este viernes una posible venta de armamento a Arabia Saudita por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo declarado de reforzar las capacidades defensivas del reino frente a la creciente inestabilidad en Medio Oriente.

El acuerdo contempla principalmente bombas guiadas de alcance extendido JDAM-ER, diseñadas para atacar objetivos a distancia. Según Washington, el paquete permitirá a Riad responder a “las amenazas regionales actuales y futuras” y fortalecer su cooperación militar con Estados Unidos y otros países del Golfo.

“La venta propuesta mejorará la capacidad de defensa aérea de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas regionales actuales y futuras, reforzará su defensa nacional y mejorará la interoperabilidad con los sistemas operados por las fuerzas estadounidenses y otros socios de la región del Golfo”, señaló el Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio.

Qué incluye el acuerdo militar

El suministro contempla espoletas FMU-139, detectores de objetivos DSU-38 y DSU-40, contenedores, repuestos y equipamiento técnico.

Además, Estados Unidos brindará asistencia técnica, servicios de reparación y apoyo logístico a través de personal gubernamental y contratistas.

La compañía estadounidense Boeing será el principal contratista de la operación. El Departamento de Estado aclaró que la Casa Blanca no obtendrá beneficios económicos directos por facilitar la venta.

Washington también sostuvo que el acuerdo no modificará el equilibrio militar en Medio Oriente.

Según el comunicado oficial, la operación busca además respaldar los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos, al fortalecer la defensa de Arabia Saudita, un importante aliado de Washington que no forma parte de la OTAN.

Arabia Saudita, en medio de una creciente tensión regional

La autorización llega en un contexto de escalada militar en Medio Oriente. Arabia Saudita recibió ataques con drones y misiles atribuidos a fuerzas iraníes y a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este escenario, Riad condenó el miércoles un ataque atribuido a Irán contra el petrolero saudí SIDR en el estrecho de Ormuz, un incidente que dejó dos marineros filipinos muertos y aumentó la tensión en una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

El Ministerio de Exteriores saudita afirmó que el reino condenaba “el ataque iraní contra el buque saudí SIDR mientras transitaba por el estrecho de Ormuz” y señaló que el episodio provocó la muerte de integrantes de la tripulación.

La naviera estatal Bahri había confirmado previamente que el buque estuvo involucrado en un incidente de seguridad durante la noche del 31 de agosto, mientras atravesaba el estrecho que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán.

La compañía informó la muerte de dos miembros de la tripulación, expresó sus condolencias a sus familiares y aseguró que mantenía comunicación con la embarcación y coordinación con las autoridades correspondientes.

Dos marineros murieron en un ataque contra un petrolero

Antes de que Bahri identificara al SIDR, organismos de seguridad marítima habían informado sobre un ataque contra un petrolero en la zona.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas señaló que una embarcación fue alcanzada por tres proyectiles de origen no identificado mientras atravesaba el estrecho de Ormuz.

La diplomacia saudita también condenó los ataques iraníes contra Bahréin, Jordania y Kuwait durante el miércoles y expresó su respaldo a esos países ante las medidas adoptadas para proteger su seguridad y soberanía.

“El reino reafirma la necesidad urgente de frenar la escalada y de respetar la navegación internacional, así como la seguridad del suministro energético global, los principios de buena vecindad, la soberanía de los Estados, la Carta de la ONU y las leyes y normas internacionales”, señaló el Ministerio de Exteriores saudita.

Una versión diferente desde Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán presentó una versión diferente sobre el incidente en el estrecho de Ormuz.

Según las autoridades iraníes, dos petroleros se incendiaron después de chocar con minas mientras navegaban por la zona, una explicación que difiere de la versión sostenida por Arabia Saudita sobre el ataque contra el SIDR.

El incidente vuelve a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial, mientras aumenta la tensión entre Irán, Estados Unidos, Israel y sus respectivos aliados en la región.