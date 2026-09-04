Santa Fe aportó casi uno de cada cinco dólares exportados por Argentina y marcó un fuerte crecimiento

Santa Fe volvió a consolidarse como uno de los principales motores exportadores de la Argentina. Durante el primer semestre de 2026, la provincia generó US$ 9.357 millones en ventas de bienes al exterior, una cifra que representa casi uno de cada cinco dólares obtenidos por el país a través de sus exportaciones.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, las exportaciones santafesinas representaron el 18,9% del total nacional, que alcanzó los US$ 49.511 millones entre enero y junio. El desempeño provincial también mostró un crecimiento significativo: las ventas externas aumentaron 29,8% en comparación con el mismo período de 2025.

Santa Fe quedó segunda en el ranking nacional

Con estos resultados, Santa Fe se ubicó nuevamente entre las provincias que más divisas generan para el país y quedó en el segundo lugar del ranking nacional, detrás de Buenos Aires.

La provincia bonaerense registró exportaciones por US$ 15.965 millones, equivalentes al 32,2% del total argentino. Santa Fe, con sus US$ 9.357 millones, se ubicó por encima de Córdoba, que alcanzó los US$ 5.601 millones.

Además, el crecimiento santafesino fue superior al promedio nacional. Mientras las exportaciones argentinas aumentaron 24,6%, las ventas externas de la provincia avanzaron casi 30%.

El complejo agroindustrial volvió a ser la clave

El principal impulso de las exportaciones santafesinas estuvo nuevamente relacionado con la agroindustria.

Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron aproximadamente US$ 7.300 millones, con una expansión interanual del 33%. Este segmento explicó cerca del 78% de todas las exportaciones provinciales durante los primeros seis meses del año.

Dentro de ese universo, grasas y aceites generaron unos US$ 3.161 millones, mientras que los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias aportaron otros US$ 2.898 millones. Entre ambos rubros concentraron casi dos tercios de las ventas externas santafesinas.

El peso de la provincia también se observa a escala nacional: alrededor del 46% de las manufacturas de origen agropecuario exportadas por Argentina durante el semestre tuvieron origen santafesino.

Carnes y cereales también mostraron avances

El crecimiento no quedó limitado a los derivados de la agroindustria.

Los productos primarios alcanzaron US$ 687 millones y crecieron 25,2%, mientras que las manufacturas de origen industrial sumaron US$ 1.294 millones, con una mejora del 10,1%.

En tanto, las exportaciones de combustibles y energía llegaron a US$ 76 millones, también con una suba interanual del 25,2%.

Entre los productos que más avanzaron se destacó carnes y sus preparados, con un incremento del 59,2%, hasta representar el 7,4% del total provincial. Los cereales, por su parte, crecieron 20,7% y explicaron el 9,8% de las exportaciones santafesinas.

India, el principal destino

El informe también permitió identificar los principales mercados para los productos santafesinos.

India se ubicó como el principal destino, con compras por aproximadamente US$ 1.717 millones. Detrás aparecieron los países de ASEAN, con US$ 1.183 millones, y el resto de los países integrantes de ALADI, con US$ 1.081 millones.

El dato confirma la fuerte inserción internacional de la producción santafesina y el peso que mantienen los mercados asiáticos para el complejo agroindustrial provincial.

Un escenario exportador que sigue cambiando

Aunque Santa Fe mantiene una posición privilegiada dentro del mapa exportador argentino, los datos también muestran una transformación en la composición de las ventas externas nacionales.

La región Pampeana continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones del país, pero otras regiones registraron tasas de crecimiento superiores, impulsadas principalmente por el desarrollo energético y minero.

En ese escenario, Santa Fe conserva como principal fortaleza la transformación industrial de la producción agropecuaria y continúa siendo uno de los grandes generadores de divisas de la Argentina.

El resultado del primer semestre deja así una señal contundente: la provincia no solo mantiene su lugar entre los principales polos exportadores del país, sino que durante 2026 consiguió crecer a un ritmo superior al promedio nacional.