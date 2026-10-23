Landau admitió que Estados Unidos sigue de cerca la ley argentina sobre la soberanía de Malvinas

Christopher Landau confirmó que Washington sigue de cerca el proyecto argentino que prevé sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas.

Estados Unidos defendió una reforma de las Naciones Unidas y cuestionó la utilidad del Comité de Descolonización.

Pablo Quirno sostuvo que la defensa de la soberanía argentina es innegociable y respaldó la ampliación de las herramientas legales.

El Gobierno afirmó que el reclamo por Malvinas continuará en distintos foros internacionales, independientemente del futuro del C-24.

La visita incluyó fondos estadounidenses para combatir el narcotráfico, la trata de menores y fortalecer la ciberseguridad.

Landau elogió las perspectivas económicas argentinas, mientras Quirno vinculó las inversiones con el equilibrio fiscal y la previsibilidad.

El gobierno de Donald Trump observa con atención el proyecto argentino que prevé sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, incluidas compañías estadounidenses. Así lo reconoció el vicesecretario de Estado Christopher Landau durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde también defendió la propuesta de reformar las Naciones Unidas y cuestionó el funcionamiento del Comité de Descolonización del organismo.

Junto al canciller Pablo Quirno, el funcionario norteamericano afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento de estrecha coincidencia política. “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, sostuvo. Sin embargo, sus declaraciones dejaron expuestas diferencias de interés en torno a la iniciativa legislativa argentina y a la continuidad del foro internacional donde el país presenta anualmente su reclamo de soberanía.

Landau explicó que la administración estadounidense impulsa una reforma general de las Naciones Unidas y consideró que el Comité de Descolonización, conocido como C-24, es uno de los espacios que han tenido escasos resultados a lo largo de los años. También cuestionó algunas de sus posiciones sobre Puerto Rico y otros asuntos relacionados con Estados Unidos. En ese marco, pidió que el debate sobre la reorganización del organismo no se confunda con las discusiones sustantivas sobre cuestiones particulares.

Consultado sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el vicesecretario de Estado sostuvo que las decisiones legislativas corresponden a las autoridades argentinas, aunque reconoció que Washington sigue de cerca los intereses de sus empresas. La preocupación se relaciona con las penalidades previstas para compañías que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, así como con la posibilidad de que las sanciones alcancen a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con esas operaciones.

Quirno defendió la iniciativa y afirmó que la legislación vigente no proporciona herramientas suficientes para proteger los intereses nacionales en el archipiélago. Según explicó, la propuesta no apunta contra una compañía en particular, sino que busca establecer condiciones para desalentar las actividades que la Argentina considera ilegítimas. El canciller sostuvo que las empresas deberían priorizar sus oportunidades de negocios en el territorio continental, donde destacó la existencia de un potencial económico considerable.

En relación con el C-24, Quirno remarcó que el reclamo argentino no depende de la continuidad de ese comité, ya que se sustenta en resoluciones generales de las Naciones Unidas y se presenta en distintos foros internacionales. No obstante, reconoció que el organismo tiene importancia para el país porque allí se expone anualmente la posición argentina. La postura del Gobierno frente a la propuesta estadounidense continúa bajo análisis, mientras que la abstención argentina en dos proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización generó cuestionamientos de sectores opositores.

La agenda bilateral también incluyó anuncios de cooperación en seguridad. Quirno informó que Estados Unidos aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico, de los cuales 7,5 millones se destinarán a iniciativas en la Argentina y el resto a proyectos regionales. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo para la protección de la infancia, que contempla un apoyo de hasta 10 millones de dólares para combatir la trata de menores. A eso se sumó un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

Otro de los asuntos abordados fue el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura y las versiones sobre advertencias vinculadas con visas estadounidenses a directivos de una empresa relacionada con Huawei. Quirno negó que exista discriminación y explicó que las decisiones responden a evaluaciones de seguridad informática. Landau, por su parte, defendió la utilización de las visas como instrumento de política exterior y afirmó que su país no desea recibir a personas que considere una amenaza para su seguridad.

En materia económica, Landau evitó pronunciarse sobre las declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas, quien había mencionado un financiamiento previsto de 20.000 millones de dólares y lo había condicionado a la continuidad del rumbo político argentino. En cambio, elogió las posibilidades económicas del país y comparó el momento actual con la prosperidad argentina de fines del siglo XIX.

Quirno reconoció que Lamelas expresó su expectativa de que el Gobierno consiga la reelección el próximo año, pero sostuvo que las inversiones dependen de la continuidad del equilibrio fiscal, el orden macroeconómico y la previsibilidad. De ese modo, la visita de Landau combinó señales de acercamiento entre ambos gobiernos con asuntos sensibles vinculados con Malvinas, la política tecnológica y las condiciones para el ingreso de capitales estadounidenses.