Mársico acompañó el pedido de informes por la Recova Ripamonti: ¿también desconfía del Ejecutivo?

Resumen

Lisandro Mársico habló con R24N sobre la sesión de ayer del Concejo Municipal de Rafaela.

El concejal explicó por qué acompañó el pedido de informes impulsado por Fabricio Dellasanta.

La iniciativa apunta a que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre presuntas anomalías en la obra de la Recova Ripamonti.

Las observaciones incluyen cuestiones técnicas, materiales utilizados y falta de planos, entre otros puntos.

La decisión de Mársico abre un interrogante político: ¿también desconfía del Ejecutivo y de quienes llevan adelante los trabajos?

La histórica Recova Ripamonti, uno de los edificios emblemáticos de Rafaela, vuelve a quedar en el centro de la discusión pública. Esta vez, las dudas giran alrededor de su reparación y puesta en valor, una obra que motivó la presentación de un pedido de informes por parte del concejal Fabricio Dellasanta, quien planteó una serie de presuntas anomalías que considera necesario esclarecer.

En una entrevista con R24N, el concejal Lisandro Mársico se refirió a la sesión de ayer del Concejo Municipal y explicó los motivos por los cuales decidió acompañar la iniciativa presentada por Dellasanta. El respaldo no pasó inadvertido, teniendo en cuenta que el pedido busca que el Departamento Ejecutivo Municipal informe y brinde precisiones sobre distintos aspectos vinculados con la ejecución de los trabajos.

Entre los puntos que despertaron preocupación aparecen cuestiones técnicas, los materiales empleados, la falta de planos y otras posibles irregularidades que, según lo planteado en el pedido de informes, requieren respuestas concretas. Se trata de un edificio histórico cuya recuperación demanda especial cuidado, tanto por su valor patrimonial como por la responsabilidad que implica administrar recursos públicos destinados a su conservación.

La decisión de Mársico de acompañar el planteo abre, además, un interrogante que merece ser formulado. ¿Por qué un concejal decide respaldar un pedido que exige explicaciones al propio Ejecutivo municipal? ¿Comparte las dudas expresadas por Dellasanta? ¿También desconfía de los funcionarios responsables y de quienes están llevando adelante la obra?

Acompañar un pedido de informes no significa necesariamente dar por comprobadas las anomalías denunciadas. Sin embargo, sí supone considerar que existen cuestiones sobre las cuales resulta razonable solicitar información y exigir transparencia. En una obra de estas características, las explicaciones oficiales son fundamentales para despejar dudas y determinar si los trabajos se desarrollan conforme a las exigencias técnicas y administrativas correspondientes.

La entrevista de R24N a Lisandro Mársico pone el foco en una cuestión central: la necesidad de conocer qué está pasando con la Recova Ripamonti y qué respuestas está dispuesto a dar el Gobierno municipal frente a los planteos realizados en el Concejo.

Las preguntas están sobre la mesa. Ahora será el Ejecutivo el que deberá responder los interrogantes que se formalicen a través del pedido de informes. Porque cuando se trata de patrimonio histórico y dinero público, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.