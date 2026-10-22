Coti Romero oficializó su romance con Luciano Picasso y compartió la primera foto juntos

Después de varias semanas de rumores y pistas en las redes sociales, Coti Romero presentó públicamente a su nueva pareja, Luciano Picasso. La exparticipante de Gran Hermano compartió una foto junto al joven y dejó ver el buen momento personal que atraviesa.

La imagen que publicó la influencer los muestra abrazados frente al espejo de un ascensor. La postal no tardó en llamar la atención de sus seguidores y se convirtió en la confirmación pública de una relación que ya despertaba curiosidad.

En los últimos meses, la correntina había dejado algunas señales sobre su situación sentimental. Durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, viajó para alentar a la Selección argentina y se mostró acompañada por Picasso.

Las sospechas aumentaron cuando publicó un video en TikTok en el que ambos aparecen juntos: mientras Coti mira a cámara, el joven se acerca y le da un beso en la boca. Sin embargo, la foto que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 2,7 millones de seguidores, terminó de hacer pública la relación.

Quién es Luciano Picasso, la pareja de Coti Romero

A diferencia de la influencer, Luciano Picasso mantiene un perfil reservado en las redes sociales. Su cuenta de Instagram es privada y tiene alrededor de mil seguidores.

En el ámbito laboral, se desempeña desde hace varios años en la industria automotriz, especialmente en el rubro de la venta de repuestos para vehículos. Además, comenzó un emprendimiento propio relacionado con el marketing digital: una aplicación destinada a conectar grandes marcas con creadores de contenido de Latinoamérica.

En su perfil profesional, Picasso explicó que su trabajo está enfocado en generar oportunidades comerciales y desarrollar estrategias junto a influencers para empresas que buscan expandirse en la región.

Según detalló, sus tareas incluyen identificar oportunidades de negocio, establecer vínculos con marcas, contactar y negociar con creadores de contenido, diseñar campañas y analizar sus resultados.

También señaló que cuenta con experiencia en campañas y estrategias para distintos mercados latinoamericanos, con el objetivo de que las acciones digitales no se limiten a conseguir alcance, sino que produzcan resultados concretos y medibles.

Aunque la presentación oficial llegó recientemente, el vínculo entre Coti y Luciano habría comenzado varios meses atrás. De acuerdo con versiones que circularon, Picasso también habría participado en algunas campañas comerciales de la influencer, entre ellas acciones realizadas durante el último Mundial de fútbol.