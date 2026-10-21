Santa Fe debate medidas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

El aumento del costo de vida y la expansión de las herramientas de financiamiento digital de fácil acceso encendieron las alarmas en Santa Fe por el creciente endeudamiento de los hogares. Frente a este escenario, la Cámara de Diputados provincial fue sede de una jornada de análisis destinada a evaluar las causas y consecuencias de esta problemática y avanzar en posibles mecanismos de protección para los consumidores.

La actividad estuvo enfocada en el sobreendeudamiento de las familias santafesinas, una situación que afecta la economía cotidiana de numerosos hogares y que se ve agravada por las dificultades para afrontar los gastos corrientes y el acceso sencillo a créditos y otras alternativas de financiación digital.

El encuentro fue encabezado por la diputada provincial Gisel Mahmud, quien impulsa un proyecto de ley para crear un Código de Protección de Consumidores y Usuarios en Santa Fe.

La iniciativa busca establecer herramientas legales para acompañar y proteger a las personas que quedan atrapadas en situaciones de endeudamiento persistente, con dificultades para cumplir sus compromisos financieros y cubrir sus necesidades básicas.

El debate legislativo apunta a identificar los factores que profundizan esta problemática y analizar posibles respuestas institucionales que permitan fortalecer los derechos de los consumidores frente a un contexto económico complejo.

En este marco, la discusión sobre el sobreendeudamiento adquiere relevancia ante la necesidad de desarrollar mecanismos de prevención, asesoramiento y protección que contribuyan a evitar que las deudas se conviertan en una carga cada vez más difícil de afrontar para las familias santafesinas.