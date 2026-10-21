Massot advirtió que el peronismo puede perder en 2027 si no renueva sus liderazgos

Nicolás Massot advirtió que el peronismo podría perder las elecciones presidenciales de 2027 si no renueva sus liderazgos.

El diputado cuestionó la falta de autocrítica de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Massot consideró que el peronismo cuenta con gobernadores y dirigentes capaces de contribuir a una reconstrucción unificada del espacio.

El legislador señaló que una parte importante del electorado de Juntos por el Cambio integra actualmente la base política del oficialismo libertario.

También pronosticó una posible caída de la participación electoral, especialmente si se eliminan las PASO.

Javier Milei manifestó su confianza en lograr la reelección y aseguró que su espacio ya trabaja en la estrategia política para 2027 y los años siguientes.

El diputado nacional Nicolás Massot anticipó un escenario electoral complejo para el peronismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y advirtió que la continuidad de figuras como Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa podría dificultar las posibilidades de recuperar el poder. Según su análisis, la falta de autocrítica y de una renovación generacional representa uno de los principales obstáculos para que el espacio vuelva a construir una propuesta competitiva.

El legislador de Encuentro Federal consideró que la unidad del justicialismo y de otros sectores opositores dependerá de la capacidad de sus dirigentes para superar las disputas internas y establecer acuerdos políticos más allá de los nombres propios. En ese sentido, sostuvo que hasta el momento no observa una revisión profunda de los errores cometidos por los principales referentes del espacio.

Massot planteó que el peronismo todavía permanece concentrado en la discusión sobre sus candidaturas, sin avanzar lo suficiente en un debate sobre las decisiones políticas que lo llevaron a perder el gobierno nacional. A su entender, esa situación limita sus posibilidades de convocar a nuevos sectores del electorado y de presentar una alternativa capaz de competir con el oficialismo libertario.

“No he escuchado una autocrítica de Axel, Massa o Cristina de los errores cometidos y creo que, sin una renovación generacional, será difícil que el peronismo pueda convocar”, afirmó el diputado al analizar el panorama opositor.

Sin embargo, el legislador no descartó la posibilidad de una reconstrucción del espacio. Por el contrario, consideró que el Partido Justicialista cuenta con dirigentes con capacidad para asumir un papel relevante en el futuro, entre ellos varios gobernadores. Para Massot, la presencia de esos referentes podría contribuir a impulsar una renovación y facilitar la conformación de un peronismo unido.

La cuestión central, según su planteo, será determinar si los distintos sectores logran dejar atrás las diferencias que hoy condicionan sus movimientos y construir una estrategia común para enfrentar a La Libertad Avanza en las próximas elecciones presidenciales.

El oficialismo y la herencia de Juntos por el Cambio

En su evaluación del escenario electoral, Massot también se refirió a las posibilidades del Gobierno de Javier Milei de conseguir la reelección en 2027. El diputado advirtió que no se debe subestimar el comportamiento de los votantes y señaló que el escenario actual presenta diferencias respecto del que llevó al libertario a la Presidencia en 2023.

En particular, destacó que una parte importante del electorado de Juntos por el Cambio, que tuvo a Patricia Bullrich como una de sus principales figuras, actualmente forma parte de la base política del oficialismo. Ese desplazamiento, consideró, constituye un elemento relevante para comprender la fortaleza electoral que conserva el Gobierno.

Massot también cuestionó las respuestas simplificadoras ante los problemas políticos y sociales, al advertir sobre una tendencia a buscar culpables en lugar de analizar las causas de las dificultades. Desde su perspectiva, la evolución de la economía y las expectativas de la sociedad serán determinantes para definir el comportamiento electoral dentro de un año.

Mientras tanto, Milei se muestra confiado en obtener un nuevo mandato. El Presidente afirmó que su espacio se prepara para competir por la reelección y sostuvo que el oficialismo ya trabaja en una estrategia que contempla el escenario político de 2027 y los años posteriores. Esa planificación se desarrolla en paralelo con las negociaciones con el PRO para definir posibles acuerdos y la conformación de las listas electorales.

La participación electoral, otra incógnita

Uno de los aspectos que más preocupan a Massot es la posibilidad de que la participación en las urnas disminuya considerablemente en 2027. El diputado estimó que una combinación de factores demográficos, apatía política y eventuales cambios en el sistema electoral podría reducir la cantidad de ciudadanos que concurran a votar.

Entre los elementos que mencionó figuran el fallecimiento de personas que participaron en los comicios de 2023 y el hecho de que otros electores podrían alcanzar una edad en la que no estén obligados a votar. A eso sumó el desencanto que, según su interpretación, muestran algunos jóvenes que se habían entusiasmado con Milei durante la campaña presidencial anterior.

“Creo que la no participación en las urnas será grande”, advirtió el legislador, quien vinculó esa posibilidad con un escenario de menor involucramiento ciudadano en la disputa política.

La eventual eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) también podría incidir en la concurrencia, según su análisis. De concretarse ese cambio, la dinámica de selección de candidatos y la movilización de los votantes podrían experimentar modificaciones.

Con el peronismo todavía atravesado por la discusión sobre sus liderazgos y un oficialismo que trabaja para prolongar su permanencia en el poder, la advertencia de Massot pone el foco en dos variables decisivas para 2027: la capacidad de la oposición para renovar su propuesta y el nivel de participación que alcance la próxima elección presidencial.