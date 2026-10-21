La Cámpora denunció impunidad tras el cierre de la causa por el préstamo del FMI a Macri

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa por el préstamo de US$57.100 millones acordado con el FMI en 2018.

La Cámpora acusó a la Justicia de favorecer a Mauricio Macri y a integrantes de su gobierno.

La organización kirchnerista cuestionó el impacto económico del acuerdo y denunció una situación de impunidad.

El expediente involucraba al ex presidente, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a ex funcionarios como Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne.

El fiscal general Raúl Omar Pleé sostuvo que no se había fundamentado una hipótesis delictiva concreta tras cinco años de investigación.

El rechazo de las presentaciones pendientes dejó cerrada la causa en esa instancia judicial, aunque continuó la controversia política sobre el acuerdo con el FMI.

El cierre definitivo de la investigación judicial sobre el préstamo de US$57.100 millones que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 provocó una fuerte reacción de La Cámpora, que cuestionó a la Justicia y acusó al Poder Judicial de beneficiar al ex presidente Mauricio Macri y a integrantes de su gobierno. La organización kirchnerista expresó su rechazo a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y vinculó el archivo del expediente con una situación de impunidad política.

A través de una publicación en su cuenta de X, la agrupación que conduce Máximo Kirchner apuntó contra Macri, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el ex funcionario Federico Sturzenegger, entre otros integrantes de la administración que acordó el financiamiento con el organismo internacional. El mensaje combinó críticas al fallo judicial con cuestionamientos al impacto económico del préstamo y a la situación política del país.

“Casación acaba de archivar la causa de Macri, Caputo y Sturzenegger por el préstamo con el FMI que pidieron en 2018”, sostuvo La Cámpora. En la misma publicación, la organización cuestionó el destino de los recursos y responsabilizó a los dirigentes involucrados por las consecuencias que, según su interpretación, tuvo el acuerdo para la economía argentina.

“Hambrearon a millones de argentinos para timbearse la guita del FMI pero el Partido Judicial les perdona todo”, afirmó la agrupación, en una de las expresiones más duras de su pronunciamiento. La acusación reflejó el rechazo político al cierre del expediente y la postura del espacio kirchnerista frente a la resolución de los tribunales.

El mensaje también incorporó referencias a la situación de Cristina Kirchner y al escenario político actual. “Así está la Argentina de hoy: la casta está libre y gobernando. Cristina está presa y el símbolo más grande de impunidad Mauricio Macri de joda por el mundo”, expresó la organización en redes sociales.

De esa manera, La Cámpora aprovechó la decisión judicial para confrontar con el ex presidente y denunciar lo que considera un trato desigual por parte de la Justicia. Sus declaraciones constituyen una valoración política del fallo y no deben confundirse con los fundamentos jurídicos que llevaron a los magistrados a mantener cerrado el expediente.

La resolución fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Los magistrados rechazaron una presentación que buscaba reabrir la discusión judicial, por lo que quedó firme el archivo de la investigación.

El expediente tenía como protagonistas a Macri, Caputo y Sturzenegger, además de otros ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, entre ellos Nicolás Dujovne. La investigación procuraba establecer si el acuerdo con el FMI había sido utilizado para sostener la salida de divisas al exterior en perjuicio del Estado argentino.

La causa había sido archivada en febrero por el Juzgado Federal N.º 5, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal. Las presentaciones posteriores intentaron reabrir el análisis del caso, pero no prosperaron ante la instancia de Casación.

En el trámite judicial, el fiscal general Raúl Omar Pleé sostuvo que, después de cinco años de investigación, no se había logrado fundamentar una hipótesis delictiva concreta. Según el planteo fiscal citado en el fallo, el expediente no identificaba una infracción específica en la aplicación de los fondos recibidos, sino que expresaba un cuestionamiento general a la política pública vinculada con su destino.

Con el rechazo de las presentaciones pendientes, la investigación quedó cerrada en esa instancia judicial. La decisión puso fin al recorrido del expediente, mientras que la reacción de La Cámpora volvió a instalar en el debate político las controversias sobre el endeudamiento contraído durante el gobierno de Macri y las responsabilidades por el uso de los recursos provenientes del organismo internacional.