Brasil acusó a Milei de injerencia antidemocrática por sus críticas a Lula antes del balotaje

Brasil calificó las declaraciones de Javier Milei contra Lula como antidemocráticas e impropias de un presidente.

La Cancillería brasileña denunció una injerencia extranjera en la elección presidencial prevista para el 25 de octubre.

Milei cuestionó a Lula en X y expresó sospechas sobre un posible fraude electoral.

El gobierno brasileño defendió la seguridad del sistema de votación electrónica y su validación por observadores internacionales.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% alcanzado por Lula.

La disputa vuelve a tensar la relación entre la Argentina y Brasil, los dos principales socios económicos del Mercosur.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil volvió a escalar a cinco días de la segunda vuelta presidencial brasileña, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazara las declaraciones de Javier Milei sobre un posible fraude electoral. La Cancillería brasileña calificó los mensajes del mandatario argentino como una expresión “antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado de un país amigo” y advirtió que constituyen una intromisión inaceptable en el proceso democrático del país vecino.

El pronunciamiento oficial se conoció el martes 20 de octubre, después de una serie de publicaciones de Milei en la red social X contra Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. La votación decisiva está prevista para el domingo 25 de octubre.

El conflicto se desencadenó cuando el presidente argentino cuestionó al mandatario brasileño y manifestó su expectativa de que “su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”. El mensaje estuvo acompañado por un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendía la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días semanales.

Durante esa intervención, el presidente brasileño había argumentado que una mujer no puede trabajar seis días por semana y disponer de uno solo de descanso, porque ese tiempo suele quedar destinado a las tareas domésticas. Milei aprovechó esas declaraciones para calificarlo de “progre machirulo” y agregar que quienes acusan de misóginos a sus adversarios políticos terminan mostrando, según su interpretación, su verdadera identidad.

La respuesta de Brasil fue más allá de las descalificaciones personales. El comunicado de la Cancillería sostuvo que las acusaciones de Milei apuntaban contra el Poder Judicial y el sistema de votación electrónica, y las consideró un nuevo intento de injerencia extranjera en la democracia brasileña.

Además, el gobierno de Lula vinculó esas expresiones con versiones difundidas por sectores que cuestionaron resultados electorales anteriores y que, según recordó, estuvieron relacionados con el intento fallido de golpe militar ocurrido cuatro años atrás.

Brasil defendió la seguridad del sistema electoral

Frente a los cuestionamientos del presidente argentino, las autoridades brasileñas ratificaron la confiabilidad del mecanismo de votación electrónica. Sostuvieron que se trata de un sistema “demostrablemente seguro”, que no registró irregularidades y que fue validado por observadores electorales internacionales durante la primera vuelta.

La Cancillería también remarcó que la elección constituye una decisión exclusiva de la ciudadanía brasileña. En ese sentido, afirmó que los votantes definirán el futuro político de su país en las urnas sin ningún tipo de intervención externa.

La controversia se produce en el tramo final de una campaña particularmente disputada. En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%. La diferencia entre ambos candidatos anticipó una definición ajustada y elevó la importancia de los apoyos políticos y las declaraciones provenientes del exterior.

Milei había expresado su respaldo al postulante del Partido Liberal desde aquella jornada electoral. Después de conocerse los resultados, publicó un mensaje en el que celebró que los mercados reaccionaran favorablemente cuando un dirigente de izquierda pierde frente a un candidato de derecha.

La confrontación también estuvo presente durante el primer debate televisado entre Lula y Flávio Bolsonaro, realizado el domingo anterior. En esa instancia, el presidente brasileño relacionó políticamente a su adversario con Milei y con el mandatario estadounidense Donald Trump, incorporando las alianzas internacionales al centro de la discusión electoral.

Una disputa con consecuencias para la relación bilateral

Los cruces entre Milei y Lula no son nuevos. Desde el comienzo de sus respectivos mandatos, ambos presidentes mantuvieron una relación marcada por diferencias ideológicas y descalificaciones personales del jefe de Estado argentino. En julio, Milei había llamado a su par brasileño “presidiario” y “ladrón”, declaraciones que motivaron la convocatoria a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires.

La nueva controversia vuelve a exponer esas diferencias en un momento especialmente sensible para Brasil, a pocos días de una elección que definirá la continuidad de Lula o el regreso del bolsonarismo al poder.

El enfrentamiento tiene, además, una dimensión económica y regional. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y ambos países representan las dos mayores economías del Mercosur. Por ese motivo, las tensiones entre sus presidentes trascienden el intercambio de agravios y pueden complicar el vínculo político entre dos países centrales para la integración regional.

La reacción brasileña dejó planteada una advertencia diplomática: el gobierno de Lula considera que los cuestionamientos de Milei exceden las diferencias ideológicas y afectan la legitimidad de sus instituciones electorales. Con el balotaje a pocos días, el conflicto agregó un nuevo foco de tensión a una relación bilateral que continúa siendo estratégica para ambos países.