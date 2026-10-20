Japón apuesta a una misión histórica: traerá a la Tierra muestras de una luna de Marte

Japón apuesta a una misión histórica: traerá a la Tierra muestras de una luna de MarteINTERNACIONALESAgencia 24 Noticias
La agencia espacial japonesa JAXA puso en marcha una misión científica sin precedentes que busca recolectar material de una de las lunas de Marte y trasladarlo a la Tierra para su análisis.
El proyecto representa un nuevo paso en la exploración del sistema marciano y apunta a obtener información que permita comprender mejor el origen y la evolución de Fobos y Deimos, los dos satélites naturales del planeta rojo.
La iniciativa contempla el envío de una nave capaz de llegar hasta una de estas lunas, recoger muestras de su superficie y emprender el viaje de regreso. El material obtenido será estudiado por científicos para investigar su composición y aportar nuevas pistas sobre la historia de Marte y su entorno.
Uno de los principales objetivos de la misión será determinar cómo se formaron estos pequeños cuerpos celestes. Existen distintas hipótesis: una sostiene que podrían ser asteroides capturados por la gravedad marciana, mientras que otra plantea que se originaron a partir de material expulsado durante un gran impacto sobre Marte.
El análisis directo de las muestras podría ayudar a esclarecer ese interrogante y ampliar los conocimientos sobre la formación de los planetas y sus satélites.
Con esta iniciativa, Japón busca consolidar su experiencia en misiones de retorno de muestras, una tecnología compleja que exige operaciones de navegación, recolección y recuperación de material extraterrestre. Los resultados también podrían aportar información relevante para futuras exploraciones robóticas y tripuladas del entorno marciano.