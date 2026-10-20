YPF y Mercado Libre avanzan en un acuerdo para retirar compras en estaciones de servicio

YPF está cerca de cerrar un acuerdo con Mercado Libre para retirar compras en sus estaciones de servicio.

La red de unas 1.700 bocas de expendio funcionaría como infraestructura logística de cercanía para los usuarios de la plataforma.

La estrategia comercial incluye alianzas con marcas como McDonald's, PedidosYa, Cabrales y Coca-Cola, además de las categorías Black, Blue y Refi Plus.

Horacio Marín proyectó que la facturación de las tiendas Full superará los 1.000 millones de dólares en 2027.

La aplicación YPF Digital incorporará la compra de obligaciones negociables en pesos y dólares, tras la expansión de sus servicios financieros.

El plan de movilidad eléctrica contempla cargadores ultrarrápidos de Tesla en corredores interurbanos y el respaldo energético de YPF Luz.

YPF está cerca de cerrar un acuerdo comercial con Mercado Libre para habilitar el retiro de compras realizadas a través de la plataforma de comercio electrónico en las estaciones de servicio de la petrolera. La iniciativa busca aprovechar la extensa cobertura territorial de la red, que cuenta con unas 1.700 bocas de expendio en todas las provincias, y ampliar las funciones de sus establecimientos más allá de la venta de combustibles.

El proyecto apunta a convertir las estaciones en puntos logísticos de cercanía, una alternativa para los usuarios que no pueden recibir sus pedidos en sus domicilios o que prefieren retirarlos en otra ubicación. La propuesta se vincula con el crecimiento de las operaciones digitales y con la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales en un escenario marcado por la debilidad del consumo.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó el entendimiento durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario. “Estamos por cerrar con Mercado Libre así cuando ustedes compran, porque no en todos lados pueden recibir, para que en las estaciones de servicio de YPF ustedes puedan ir a buscar las compras”, explicó. También destacó el interés de la compañía por mejorar los servicios destinados a sus clientes.

La iniciativa forma parte de una estrategia de transformación comercial que procura aprovechar el flujo constante de personas que pasan por las estaciones y aumentar los ingresos provenientes de actividades complementarias. La intención es que estos espacios funcionen como centros de servicios y consumo, con propuestas adaptadas a las características de cada zona y a los distintos perfiles de usuarios.

En ese camino, YPF profundizó las alianzas con marcas de consumo masivo y reorganizó su oferta comercial. Entre las firmas incorporadas figuran McDonald's, PedidosYa, Cabrales, Carne, Fonte D'Oro, Paletas Luciano y Coca-Cola. La compañía también segmentó sus puntos de venta mediante las categorías Black, destinada a corredores de alto tránsito y servicios diferenciados; Blue, orientada a la red tradicional, y Refi Plus, pensada para localidades de menor escala.

Marín destacó, además, el crecimiento de la facturación de las tiendas Full desde el comienzo de su gestión. Según detalló, el negocio registraba ingresos por 280 millones de dólares en 2023, mientras que la proyección para este año asciende a 680 millones. Para 2027, la meta es superar los 1.000 millones de dólares y convertir a la división en el mayor negocio minorista del país, de acuerdo con sus estimaciones.

La expansión de los servicios también se desarrolla en paralelo con la apuesta digital de la petrolera. Desde fines de 2025, YPF reforzó su plataforma YPF Digital, que permite realizar pagos de más de 6.000 servicios y recargas mediante la infraestructura de tapi. Esa decisión la llevó a competir en un segmento donde Mercado Pago tiene una posición consolidada, aunque el futuro acuerdo logístico abre la posibilidad de una relación comercial complementaria entre ambas empresas.

En materia financiera, YPF anunció que permitirá comprar obligaciones negociables en pesos y dólares directamente desde su aplicación. La nueva herramienta se sumará a la posibilidad de adquirir acciones de la compañía mediante canales digitales, una modalidad que, según informó Marín, ya incorporó a más de 300.000 pequeños ahorristas, con un promedio de cinco acciones compradas por persona. El objetivo es ampliar el acceso de los usuarios al mercado de capitales.

Por otra parte, la empresa avanza con un plan de infraestructura para la movilidad eléctrica. El acuerdo con Tesla contempla la instalación de cargadores ultrarrápidos en estaciones de servicio y la creación de corredores interurbanos. La primera etapa prevé conexiones entre Rosario y destinos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata, con una futura ampliación hacia La Quiaca y Ushuaia.

Para respaldar el desarrollo energético de esos proyectos, YPF tomó el control total de YPF Luz tras invertir 430 millones de dólares en la adquisición del paquete accionario restante. La generadora tendrá un papel central en el abastecimiento de la infraestructura prevista y de otros emprendimientos industriales.

Con el eventual acuerdo con Mercado Libre, la petrolera busca consolidar un modelo de negocios que combine combustibles, comercio minorista, logística, servicios financieros y nuevas soluciones de movilidad. La apuesta consiste en ampliar el uso de su red física y digital para generar ingresos adicionales y fortalecer la relación cotidiana con sus clientes.