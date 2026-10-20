Neuquén recibirá una inversión de US$ 12.240 millones para desarrollar un megaproyecto petrolero

La aprobación del RIGI habilita una inversión de US$ 12.240 millones para desarrollar el proyecto Bajo del Choique-La Invernada en Neuquén.

El plan contempla 620 pozos horizontales no convencionales y cuatro plantas de tratamiento de petróleo y gas.

La capacidad instalada prevista alcanzará los 100.000 barriles diarios de petróleo y los 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Las empresas proyectan destinar el 92% de la producción total a los mercados internacionales.

La inversión se dividirá en dos etapas, con desembolsos de US$ 4.175 millones y US$ 8.065 millones, respectivamente.

El proyecto accederá a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, bajo la fiscalización de la Secretaría de Energía.

El Gobierno aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto hidrocarburífero en Neuquén que contempla desembolsos por US$ 12.240 millones, la perforación de 620 pozos y la construcción de cuatro plantas de tratamiento. La iniciativa, impulsada por la unión transitoria integrada por Gas y Petróleo del Neuquén SA (GyP) y Pluspetrol Cuenca Neuquina SRL, estará orientada principalmente a la exportación de petróleo y gas, con un desarrollo previsto hasta 2041.

La autorización se formalizó mediante la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proyecto, denominado “Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique - La Invernada”, fue aprobado bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), destinada a iniciativas que buscan posicionar a la Argentina como proveedor de largo plazo en mercados internacionales donde su participación es inferior al 10%.

Según la documentación presentada por las compañías, el 92% de la producción total se destinará a la exportación. Las empresas sostuvieron que el desarrollo no provocará distorsiones en el mercado interno, en el marco de una iniciativa que apunta a ampliar la capacidad de extracción y procesamiento de hidrocarburos en una de las principales cuencas energéticas del país.

El área involucrada comprende aproximadamente 400 kilómetros cuadrados y está ubicada en el centro-norte de Neuquén, unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces. Se encuentra dentro del sector conocido como Hub Norte de la Cuenca Neuquina, donde se desplegarán las instalaciones necesarias para desarrollar la producción.

El plan prevé perforar y poner en funcionamiento 620 pozos horizontales no convencionales, distribuidos en locaciones con seis perforaciones cada una y ramas laterales de una longitud promedio de 3.300 metros. La infraestructura incluirá cuatro plantas de tratamiento de producción temprana, cada una con capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Una vez completado el proyecto, la capacidad instalada conjunta alcanzará los 100.000 barriles diarios de crudo y los 12 millones de metros cúbicos diarios de gas. Las obras también contemplan un oleoducto de 45 kilómetros hasta la terminal Auca Mahuida y un gasoducto de 20 kilómetros para transportar el gas asociado.

A esas instalaciones se sumarán sistemas de tratamiento y reinyección del agua de producción, líneas de recolección, infraestructura eléctrica, caminos internos, un área industrial y campamentos destinados al funcionamiento de las operaciones.

La inversión se ejecutará en dos etapas. La primera, prevista desde mayo de 2025 hasta fines de 2037, demandará US$ 4.175 millones. Durante ese período se desarrollará la zona sur, se perforarán 206 pozos y se construirán las dos primeras plantas de tratamiento, con una capacidad conjunta de 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos diarios de gas. También se ejecutarán las conexiones para el transporte de ambos recursos.

La segunda etapa se extenderá desde septiembre de 2026 hasta fines de 2041 y requerirá US$ 8.065 millones. Los trabajos se concentrarán en La Invernada, en la zona norte del área, donde se prevé perforar los 414 pozos restantes y construir las otras dos plantas.

La resolución estableció el 10 de septiembre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI y fijó el 30 de abril de 2029 como plazo para cumplir con el monto mínimo de inversión exigido. Para los primeros dos años, las empresas proyectaron desembolsos por US$ 1.527 millones, una cifra superior al 20% del mínimo requerido para esta categoría.

La incorporación al régimen habilita beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Además, la norma aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia, instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a generar una CUIT específica para el proyecto y encomendó al Banco Central la aplicación de los incentivos cambiarios. También aceptó los mecanismos de arbitraje previstos para resolver eventuales controversias.

El proceso contó con la recomendación favorable del Comité Evaluador de Proyectos RIGI y con la intervención sin objeciones del Banco Central y la Procuración del Tesoro. La Cancillería concluyó que las empresas y sus socios no incurrieron en conductas prohibidas por la Ley 26.659, mientras que la Secretaría de Energía quedó a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones aprobadas.