La balanza comercial logró un superávit de casi US$ 3.000 millones y las exportaciones marcaron un récord

Las exportaciones alcanzaron US$ 10.036 millones en septiembre y establecieron un récord histórico nominal.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 2.976 millones y acumuló 34 meses consecutivos con saldo positivo.

Entre enero y septiembre, el excedente comercial llegó a US$ 21.198 millones, frente a los US$ 6.046 millones del mismo período de 2025.

Combustibles y energía lideraron el crecimiento exportador, con una suba interanual del 89,1% durante septiembre.

Las importaciones cayeron un 1,8% interanual en septiembre, con retrocesos en bienes de capital, vehículos y piezas industriales.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones argentinas acumuladas, mientras que China encabezó el origen de las importaciones.

El comercio exterior argentino volvió a mostrar un resultado ampliamente favorable en septiembre, con un superávit de US$ 2.976 millones, impulsado por el crecimiento de las ventas al exterior y una reducción de las importaciones. Las exportaciones superaron por primera vez los US$ 10.000 millones mensuales y alcanzaron un máximo histórico nominal, mientras que el saldo positivo acumuló 34 meses consecutivos.

De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el resultado de septiembre fue US$ 2.039 millones superior al registrado en el mismo mes de 2025. Las exportaciones totalizaron US$ 10.036 millones, con un incremento interanual del 23,5%, mientras que las importaciones sumaron US$ 7.060 millones, lo que representó una contracción del 1,8%.

El desempeño del mes se reflejó también en el balance acumulado entre enero y septiembre. Durante ese período, las ventas argentinas al exterior alcanzaron US$ 77.267 millones, un crecimiento del 21,6% respecto del año anterior. En sentido contrario, las compras externas descendieron un 2,5%, hasta los US$ 56.069 millones. De esta manera, el superávit comercial llegó a US$ 21.198 millones, frente a los US$ 6.046 millones registrados en los primeros nueve meses de 2025.

Detrás de la expansión exportadora se destacó el sector energético, que consolidó su protagonismo dentro de la estructura comercial. Las ventas de combustibles y energía crecieron un 89,1% interanual en septiembre, como resultado de un aumento del 33,4% en los precios y del 39,8% en las cantidades comercializadas. Dentro de este segmento, las exportaciones de aceites crudos de petróleo aportaron US$ 522 millones adicionales.

El intercambio correspondiente a combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación dejó un saldo favorable de US$ 1.441 millones, más del doble de los US$ 692 millones obtenidos en septiembre del año pasado. El resultado refleja la incidencia creciente de la energía en la generación de divisas y su contribución al balance externo.

El resto de los grandes rubros exportadores también registró variaciones positivas. Las manufacturas de origen industrial aumentaron un 17,5%, las manufacturas de origen agropecuario avanzaron un 16,8% y los productos primarios crecieron un 9,2%. En este último segmento, sin embargo, la suba de los precios del 13,9% convivió con una caída del 3,4% en las cantidades vendidas.

La mejora de los precios relativos también contribuyó al resultado general. El índice de términos del intercambio, que compara los precios de las exportaciones con los de las importaciones, aumentó un 5,4% interanual. Según el organismo estadístico, si los valores hubieran permanecido en los niveles de septiembre de 2025, el superávit habría sido de US$ 2.228 millones. La diferencia representó una ganancia de US$ 468 millones para el país.

Sin embargo, el desempeño comercial presenta contrastes cuando se observa la evolución de las importaciones. Aunque los bienes intermedios aumentaron un 11,9% interanual en valor, impulsados principalmente por los precios, las cantidades adquiridas disminuyeron un 3,2%. También se registró una suba del 3,5% en las compras de combustibles y lubricantes, pese a una reducción del 29,4% en los volúmenes importados.

Las principales caídas se concentraron en vehículos automotores de pasajeros, con un retroceso del 27,2%; bienes de capital, que disminuyeron un 10,4%; piezas y accesorios para bienes de capital, con una baja del 3,5%; y bienes de consumo, que descendieron un 2,5%. Estos movimientos abren interrogantes sobre la evolución de la actividad económica y la inversión productiva.

El sector automotor mantuvo un déficit de US$ 450 millones en septiembre, aunque redujo considerablemente el rojo frente a los US$ 817 millones del mismo mes de 2025. Las exportaciones del complejo crecieron un 3,6%, hasta los US$ 910 millones, mientras que las importaciones cayeron un 19,8%, a US$ 1.360 millones.

Las interpretaciones económicas coincidieron en destacar las dos caras del resultado. Por un lado, el récord nominal de exportaciones y el aporte de la energía fortalecieron el ingreso de divisas. Por otro, la contracción de las cantidades importadas fue señalada como un posible indicador de debilidad de la demanda interna y de la inversión. También se advirtió que la comparación interanual está condicionada por el adelantamiento de compras externas que se había producido en septiembre de 2025 ante las expectativas cambiarias previas a las elecciones.

En cuanto a los socios comerciales, Brasil encabezó los destinos de las exportaciones acumuladas, con el 12,7% del total, seguido por Estados Unidos, con el 10%, y China, con el 9,2%. En las importaciones, China concentró el 23,3% de las compras, Brasil representó el 21,4% y Estados Unidos, el 9,2%.

El balance de septiembre confirma la capacidad exportadora de determinados sectores, especialmente el energético, para generar un excedente comercial significativo. La evolución futura dependerá, entre otros factores, de la continuidad de ese impulso y de la recuperación de las importaciones vinculadas con la producción y la inversión. El superávit constituye un dato favorable para las cuentas externas, aunque por sí solo no permite establecer si la economía está ingresando en una fase de crecimiento más amplio.