Argentina refuerza su agenda minera en Londres en medio de la disputa por Malvinas

Luis Lucero participará en Londres de encuentros internacionales para promover inversiones mineras argentinas.

La delegación incluirá funcionarios técnicos de Mendoza y Jujuy y tendrá como ejes el litio, el cobre y los minerales críticos.

La Argentina solicitó medidas provisionales para frenar la explotación petrolera británica del proyecto Sea Lion en Malvinas.

El desarrollo petrolero prevé inversiones por USD 2.200 millones y el inicio de producción para 2028.

El Reino Unido rechazó las acciones argentinas y anunció medidas para proteger a las empresas que operan en las islas.

Pese a la escalada diplomática, la Argentina y el Reino Unido mantienen intereses económicos vinculados con la cooperación y las inversiones en minerales críticos.

La promoción de inversiones en litio y cobre llevará a funcionarios argentinos a participar esta semana de encuentros estratégicos en Londres, mientras escala el conflicto diplomático con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El secretario de Minería, Luis Lucero, encabezará una delegación técnica que buscará presentar las oportunidades del sector minero nacional ante inversores internacionales, en un contexto marcado por la ofensiva jurídica argentina contra el proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

La agenda comenzará el lunes 20 de octubre con el Argentina Day, organizado por la Embajada argentina en Londres junto con la embajadora Mariana Plaza. Allí, Lucero expondrá sobre la situación de la minería nacional y las posibilidades de inversión. Al día siguiente, participará como panelista en el Wood Mackenzie LME Forum, integrado a la London Metal Exchange Week, uno de los principales encuentros internacionales del mercado de metales.

El debate incluirá la dimensión geopolítica de los minerales críticos, el predominio de China en las cadenas de suministro y las condiciones necesarias para atraer capitales occidentales. La comitiva contará también con funcionarios técnicos de Mendoza y Jujuy, dos provincias con perspectivas relevantes en la producción de cobre y litio. A diferencia de los planes que contemplaban una Argentina Week con participación de Milei y gobernadores, la representación quedó concentrada en especialistas del sector.

La reducción del alcance de la visita se produjo después de que el Gobierno suspendiera el viaje presidencial que Milei había anticipado para 2026. La decisión estuvo vinculada con el endurecimiento de la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas británicas en el archipiélago. En septiembre, la Casa Rosada anunció sanciones y un proyecto de ley contra empresas relacionadas con esa explotación, con especial atención al desarrollo de Sea Lion.

El proyecto está operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. La iniciativa contempla inversiones por USD 2.200 millones, con el comienzo de la producción previsto para 2028 y una capacidad estimada de hasta 180.000 barriles diarios durante tres décadas.

En paralelo a la actividad minera en Londres, la Argentina formalizó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Buenos Aires busca impedir nuevas actividades extractivas vinculadas con Sea Lion, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos. El planteo se apoya en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y forma parte de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.

El tribunal confirmó la recepción de la presentación y anunció que establecerá una fecha para las audiencias orales. La resolución determinará si las medidas solicitadas pueden frenar el proyecto antes de la constitución del tribunal arbitral. Por su parte, Navitas y Rockhopper sostienen que las acciones legales argentinas no modificarán el cronograma previsto.

Londres respondió con un rechazo contundente. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las medidas argentinas como una campaña de coerción económica y anunció que el Gobierno británico recurrirá a la legislación de Protección de los Intereses Comerciales para resguardar a las compañías que operan en las islas.

La tensión sumó otro componente después de que el asesor presidencial Santiago Caputo publicara en redes sociales un mensaje en el que afirmó que el Reino Unido estaba siendo “colonizado por el Islam” y vinculó esa interpretación con la reivindicación argentina de Malvinas. El presidente Milei replicó la publicación, que generó repercusiones en el ámbito británico.

Pese al deterioro de la relación bilateral, la agenda diplomática argentina mantiene su apuesta por atraer inversiones mineras. El antecedente más cercano se remonta a octubre de 2024, cuando representantes argentinos y británicos organizaron una presentación conjunta del potencial minero nacional durante la misma semana internacional.

Además, el Servicio Geológico Británico identificó a la Argentina como uno de los tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia. Las oportunidades señaladas comprenden litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca. La estrategia británica proyecta que su demanda interna de litio aumentará un 1.100% antes de 2035 y que la de cobre casi se duplicará.

La agenda de Londres refleja así una relación atravesada por intereses económicos y una disputa de soberanía cada vez más intensa. Mientras la Argentina intenta abrir mercados y captar capitales para desarrollar sus recursos minerales, la controversia por la explotación petrolera en Malvinas amenaza con profundizar el enfrentamiento diplomático con el Reino Unido.