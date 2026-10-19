Monteoliva confirmó que sigue el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV

El Gobierno mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Alejandra Monteoliva afirmó que no recibió una comunicación oficial sobre una eventual suspensión del viaje.

La planificación incluye reuniones con autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba.

El operativo contempla tres anillos de seguridad, con participación de fuerzas federales y provinciales.

Las autoridades estiman que la convocatoria podría superar el millón de personas y prevén informar horarios y actividades.

El cirujano del pontífice afirmó que su recuperación evoluciona según los plazos habituales y que no observa impedimentos clínicos para la gira sudamericana.

El Gobierno nacional mantiene activos los preparativos para recibir al papa León XIV en la Argentina, pese a la incertidumbre sobre la realización del viaje previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que las tareas de planificación continúan y sostuvo que las autoridades no recibieron hasta el momento una comunicación oficial del Vaticano que indique una eventual suspensión.

“Prefiero trabajar y que luego no se dé, que no perder días de trabajo para su visita”, afirmó la funcionaria al explicar la decisión de sostener el despliegue preventivo mientras se espera una definición sobre la agenda del pontífice.

Monteoliva detalló que la organización ya contempla la coordinación entre las fuerzas federales y las autoridades provinciales. En ese marco, indicó que mantuvo reuniones con representantes de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba para avanzar en los preparativos y establecer los mecanismos de trabajo entre los distintos equipos involucrados.

“Mantuve reuniones con la provincia de Buenos Aires y con Córdoba y los equipos están activos hasta que nos digan oficialmente lo contrario”, señaló la ministra. De esta manera, ratificó que el dispositivo seguirá en etapa de planificación hasta que exista una decisión formal que modifique el cronograma previsto.

La continuidad de las tareas responde a la necesidad de organizar con anticipación un acontecimiento que podría convocar a una multitud. Por eso, el Ministerio de Seguridad trabaja sobre un esquema que contempla la distribución de los asistentes, la protección directa del Papa y la coordinación de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades.

Tres anillos para organizar la seguridad

El operativo previsto incluye tres anillos de seguridad, con participación de fuerzas federales y provinciales, además de la cobertura sanitaria requerida por el Vaticano. La estructura busca establecer distintos niveles de protección según la cercanía con el pontífice y la concentración de público en los lugares donde se desarrollen los encuentros.

Según explicó Monteoliva, el primer anillo estará ubicado en las inmediaciones del Papa y contará con un refuerzo de la Policía Federal. El segundo funcionará como un perímetro intermedio entre la zona de protección directa y el espacio destinado a los asistentes. El tercer anillo tendrá como objetivo ordenar a la multitud y facilitar la organización general de la convocatoria.

La ministra advirtió que la magnitud de la asistencia prevista representa uno de los principales desafíos para las autoridades. “Es un tema complejo, en un escenario en el que van a haber por arriba del millón de personas y nosotros vamos a estar comunicando los horarios y los tiempos”, sostuvo.

En función de esa previsión, el Gobierno anticipó que difundirá los horarios y los tiempos de las actividades para organizar la concurrencia y facilitar el funcionamiento del dispositivo. La planificación contempla así tanto la protección del pontífice como la distribución de las personas que podrían acercarse a participar de los encuentros.

La recuperación del Papa y las perspectivas del viaje

La incertidumbre sobre la visita se produce después de que León XIV recibiera el alta médica el sábado 17 de octubre, tras permanecer cuatro días internado. El pontífice había sido operado el 13 de octubre por cáncer de pulmón, una situación que generó interrogantes sobre la posibilidad de mantener la gira sudamericana programada para noviembre.

Sin embargo, su cirujano, Stefano Margaritora, se refirió favorablemente a la posibilidad de que el Papa realice el viaje. “No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”, afirmó. También señaló que no identificaba razones clínicas que impidieran concretar la gira.

Margaritora explicó que la recuperación pulmonar evolucionaba dentro de los plazos habituales después de la intervención y describió como bueno el estado general del pontífice. “La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”, expresó.

La gira está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye otros destinos de Sudamérica, además de la Argentina. Aunque las declaraciones del cirujano aportaron elementos favorables sobre la evolución médica de León XIV, la realización del viaje todavía depende de una definición oficial.

Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene en marcha la organización de la seguridad, con reuniones entre las jurisdicciones involucradas y un esquema diseñado para responder a una convocatoria masiva. Monteoliva dejó en claro que el trabajo continuará hasta recibir una comunicación formal del Vaticano, sin dar por confirmada ni descartada la visita.