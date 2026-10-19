Pichetto pidió revisar el uso de la pulsera electrónica de Cristina Kirchner

Pichetto cuestionó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

El diputado consideró que algunas medidas judiciales pueden representar un exceso de mortificación.

El legislador pidió que instancias superiores revisen el uso de la pulsera electrónica.

Pichetto aclaró que su planteo se refiere específicamente al dispositivo de monitoreo.

También mencionó las discusiones sobre la situación de la ex presidenta en el ámbito de las Naciones Unidas.

Una eventual decisión internacional podría servir de fundamento para un recurso de revisión ante la Corte Suprema.

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó las condiciones bajo las cuales la ex presidenta Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria y reclamó que la Justicia revise algunas de las medidas dispuestas. En particular, el legislador puso el foco en la utilización de la pulsera electrónica de monitoreo y consideró que el tratamiento judicial aplicado a la ex mandataria puede implicar un exceso.

Durante una entrevista radial, Pichetto sostuvo que existe una carga de mortificación innecesaria en determinadas decisiones judiciales relacionadas con la situación de la ex presidenta. “A ver, hay un exceso también de mortificación por parte de los jueces”, afirmó al fundamentar sus reparos sobre las condiciones de cumplimiento de la condena.

El diputado planteó que las medidas impuestas deberían ser examinadas por instancias judiciales superiores, con especial atención al dispositivo electrónico que Cristina Kirchner debe utilizar como parte del régimen de arresto domiciliario. Su planteo se concentró en la proporcionalidad de esa exigencia y en la posibilidad de revisar las condiciones fijadas para el cumplimiento de la pena.

Pichetto buscó delimitar el alcance de sus declaraciones para evitar que su cuestionamiento fuera interpretado como una impugnación general de todas las decisiones adoptadas en la causa judicial. Ante una aclaración durante la conversación, ratificó que su observación estaba dirigida específicamente al sistema de monitoreo electrónico.

“Debería ser revisado por las instancias superiores”, expresó el legislador al referirse a la pulsera. Luego, al precisar el sentido de su planteo, insistió: “Sí, eso. Bueno, estoy refiriéndome puntualmente al tema de la pulsera electrónica”.

De esta manera, el diputado diferenció su posición sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de las controversias jurídicas vinculadas con la condena de la ex mandataria. Su reclamo apuntó a que los tribunales con competencia para intervenir evalúen la continuidad de esa medida y determinen si corresponde mantenerla en los términos actuales.

La discusión judicial y el escenario internacional

Además de referirse al monitoreo electrónico, Pichetto abordó las gestiones internacionales relacionadas con la situación judicial de Cristina Kirchner. En ese tramo de la entrevista, mencionó las discusiones que se desarrollan en el ámbito de las Naciones Unidas y evitó anticipar cuál podría ser su desenlace.

“El otro tema lo está discutiendo en Naciones Unidas. Vamos a ver qué pasa”, señaló el diputado, al referirse a ese procedimiento. La expresión dejó abierta la posibilidad de que las actuaciones internacionales deriven en una definición con relevancia para la estrategia jurídica de la ex presidenta.

El legislador explicó que una eventual decisión de ese organismo podría utilizarse como argumento para impulsar una nueva presentación ante la Justicia argentina. En concreto, mencionó la posibilidad de promover un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, aunque condicionó ese escenario a lo que finalmente se resuelva en el plano internacional.

“Si hay una decisión en Naciones Unidas, ese tema puede servir como fundamento central para la interposición de un recurso de revisión ante la Corte”, afirmó.

La referencia introdujo un segundo eje en las declaraciones de Pichetto. Mientras que su cuestionamiento sobre la pulsera electrónica se concentró en las condiciones actuales de la prisión domiciliaria, la mención a Naciones Unidas estuvo vinculada con una eventual vía jurídica para revisar aspectos de la situación judicial de la ex mandataria.

El diputado no aseguró que esa presentación vaya a concretarse ni anticipó cuál sería la respuesta de la Corte Suprema. Su planteo quedó sujeto a la existencia de una decisión internacional que pueda servir de sustento para el recurso.

Las declaraciones de Pichetto combinaron así un cuestionamiento puntual a las condiciones de cumplimiento de la condena con la expectativa de que las actuaciones ante organismos internacionales puedan tener consecuencias en el ámbito judicial argentino. Por el momento, el legislador centró su reclamo en la revisión del uso de la pulsera electrónica y dejó abierta la posibilidad de una nueva instancia judicial si se reúnen los fundamentos que mencionó.