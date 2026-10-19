Santilli aseguró que Milei ganará en 2027 y ratificó la reforma electoral

Santilli afirmó que Milei ganará las elecciones presidenciales de 2027 con o sin PASO.

El Gobierno insiste en eliminar o suspender las primarias, aunque todavía no tiene garantizados los votos en el Congreso.

El jefe de Gabinete defendió la boleta única en papel y cuestionó el costo y la frecuencia de las elecciones.

Santilli pronosticó que los distintos sectores del peronismo terminarán reunificándose para competir en los próximos comicios.

El funcionario criticó a Axel Kicillof por la inseguridad y por la falta de adhesión bonaerense al RIGI y al régimen de reiterancia.

También defendió el protocolo antipiquetes y la gestión económica, con referencias al presupuesto universitario y a los vencimientos de deuda afrontados al inicio del mandato.

El Gobierno mantiene su decisión de avanzar con una reforma electoral que incluya la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a las dificultades que enfrenta para reunir los votos necesarios en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la iniciativa y aseguró que Javier Milei volverá a imponerse en las elecciones presidenciales de 2027, independientemente de las reglas que finalmente se apliquen.

“Va a ganar las elecciones de 2027 con o sin PASO”, afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva, en la que también sostuvo que el Presidente ganaría si los comicios se realizaran el próximo domingo. No obstante, remarcó que el oficialismo debe consolidar su fortaleza política para sostener sus aspiraciones electorales.

Santilli buscó presentar la reforma como una respuesta a las demandas de los ciudadanos y no solamente como una modificación de los mecanismos de selección de candidatos. Según explicó, la propuesta apunta a reducir la cantidad de veces que los argentinos deben concurrir a las urnas y disminuir los gastos que demanda la organización de los comicios.

En ese marco, defendió la implementación de la boleta única en papel y recordó que Milei había planteado la eliminación de las primarias antes de llegar a la Casa Rosada. El jefe de Gabinete cuestionó el costo del sistema actual y estimó que las PASO insumen unos USD 200 millones. También advirtió que en algunas provincias los electores pueden verse obligados a votar cinco o seis veces durante un mismo año.

Con esos argumentos, el funcionario insistió en que el proyecto oficialista tendrá respaldo suficiente para avanzar. “La reforma electoral va a salir. Y la eliminación o suspensión de la PASO va a salir”, anticipó, aunque el oficialismo todavía no tiene asegurados los apoyos parlamentarios para concretar ese objetivo.

El escenario electoral también ocupó un lugar central en sus declaraciones. Santilli consideró que las diferencias exhibidas por distintos sectores del peronismo no impedirán una eventual reunificación de ese espacio de cara a las próximas elecciones. Para sostener esa interpretación, mencionó las imágenes de Sergio Massa junto a Cristina Kirchner y las actividades separadas que protagonizaron distintas corrientes del peronismo durante el Día de la Lealtad, el 17 de octubre.

El jefe de Gabinete sostuvo que el oficialismo buscará evitar un retorno a las discusiones políticas que, según su visión, caracterizaron a las administraciones anteriores. En particular, cuestionó los planteos sobre la responsabilidad penal de quienes cometen delitos y defendió una postura de mayor firmeza frente a la inseguridad.

En esa línea, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al considerar que “le quedó grande la provincia de Buenos Aires”. Santilli vinculó sus críticas con los problemas de inseguridad y reclamó medidas para promover inversiones, modernizar la administración provincial y proteger a los productores.

Además, cuestionó que Buenos Aires no haya adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni al régimen de reiterancia, que asoció con la necesidad de evitar que personas detenidas vuelvan rápidamente a quedar en libertad.

Otro de los ejes de la entrevista fue la respuesta estatal frente a los incidentes registrados durante las movilizaciones. Santilli reclamó consecuencias penales y económicas para quienes destruyan bienes públicos o agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad. También defendió el protocolo antipiquetes, al que atribuyó el fin de una dinámica de protestas que, según afirmó, se había consolidado durante los años anteriores.

En materia económica, el funcionario sostuvo que la discusión pasa actualmente por la velocidad de la recuperación. Como parte de su defensa de la gestión, señaló que el presupuesto universitario aumentó un 270% entre 2023 y 2024 y que las partidas destinadas a hospitales universitarios pasaron de $7.000 millones en 2023 a $100.000 millones este año.

Finalmente, recordó que al comienzo de la gestión libertaria el Gobierno debió afrontar vencimientos por USD 10.000 millones y aseguró que la administración modificó las prioridades de la discusión pública respecto del escenario previo a diciembre de 2023.

Las declaraciones de Santilli combinaron así la defensa de la gestión económica, el respaldo a la política de seguridad y la decisión de impulsar cambios en las reglas electorales. El desafío inmediato del oficialismo será convertir esos objetivos en acuerdos legislativos, mientras comienza a proyectar su estrategia para la disputa presidencial de 2027.