La morosidad de las familias se duplicó y el crédito amenaza la recuperación del consumo

La morosidad de los hogares llegó al 12,9% en julio, más del doble que un año antes.

Los préstamos a individuos mantienen tasas nominales anuales cercanas al 60%.

La irregularidad de los créditos familiares supera ampliamente la registrada entre las empresas.

Los proveedores no financieros de crédito también muestran elevados niveles de incumplimiento.

La pérdida de poder adquisitivo y la caída del IVA real reflejan las dificultades del consumo.

Un deterioro adicional de los salarios y del crédito podría reducir al 1,5% la previsión de crecimiento para 2027.

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares se convirtió en uno de los principales obstáculos para consolidar la recuperación del consumo en Argentina. La combinación de salarios reales debilitados, préstamos con tasas elevadas y un aumento significativo de la morosidad configura un escenario de presión financiera sobre las familias, mientras los indicadores comerciales todavía muestran dificultades para recuperar dinamismo.

El diagnóstico surge de un informe de variables macroeconómicas que ubica en 12,9% la proporción de créditos familiares con atrasos superiores a los 90 días. El indicador más que duplicó el 5,6% registrado un año antes y avanzó 7,3 puntos porcentuales en doce meses. Al mismo tiempo, las tasas nominales anuales de los préstamos a individuos permanecen cerca del 60%, una condición que encarece el acceso al financiamiento y limita las posibilidades de sostener el gasto.

La evolución de la irregularidad muestra una diferencia marcada entre las familias y las empresas. Mientras la cartera con problemas de pago de los hogares alcanzó el 12,9% en julio, la correspondiente a las compañías se ubicó en 3,6%. Para el conjunto del sistema financiero, la proporción llegó al 7,7%. Un año atrás, la mora empresarial era del 1,2%, por lo que su aumento fue de 2,4 puntos porcentuales, considerablemente menor que el observado entre los particulares.

Sin embargo, los datos más recientes también reflejan una moderación en la velocidad del deterioro. La morosidad de las familias pasó del 12,8% en junio al 12,9% en julio, mientras que la del sistema financiero avanzó del 7,6% al 7,7%. Esa desaceleración no modifica el nivel alcanzado ni elimina las dificultades que enfrenta una parte creciente de los deudores.

El aumento de los incumplimientos coincidió con una pérdida de impulso del crédito privado en pesos. Después de la fuerte recuperación registrada durante el año anterior, el financiamiento comenzó a mostrar retrocesos en términos reales. En julio, el saldo de los préstamos al sector privado en moneda local cayó un 0,9% mensual, con una reducción que también alcanzó a las líneas destinadas al consumo.

El costo del dinero constituye otro factor de presión. Durante septiembre, la tasa TAMAR privada promedió el 23,8%, medio punto porcentual menos que el mes anterior. La proyección para diciembre la ubica en el 23,6%, aunque esa reducción convive con tasas activas cercanas al 60% para los préstamos personales. La diferencia entre ambos niveles dificulta una reactivación más firme del financiamiento destinado a los hogares.

La tensión tampoco se limita a los bancos. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las fintech y las emisoras de tarjetas, también registraron un aumento de la irregularidad. Según los datos disponibles hasta febrero, la mora de ese segmento llegó al 26,9%, con un 34,1% en los préstamos personales y un 19,4% en las tarjetas de crédito. El sector acumulaba una cartera de $13,9 billones y financiaba a unos 12,1 millones de personas. En ese mercado, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales alcanzaba el 144%, mientras las tarjetas no bancarias registraban un 87%.

A esa presión se suma la evolución de los ingresos. En julio, el salario real del sector privado registrado se encontraba un 3,1% por debajo del mismo mes del año anterior y un 3,4% por debajo de noviembre de 2023. Para el conjunto del empleo formal, las caídas eran del 2,8% interanual y del 7,9% frente a ese último punto de comparación. Entre los empleados públicos, la pérdida real llegaba al 15,8% respecto de noviembre de 2023.

La debilidad también aparece en los indicadores vinculados con la actividad comercial. El IVA real acumuló once meses consecutivos de contracción interanual. Las ventas de supermercados a precios constantes retrocedieron un 2,1% en julio y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros siete meses del año. Los centros comerciales, en cambio, registraron una mejora interanual del 1,9% en julio, aunque todavía mostraban una caída del 2% en el primer semestre frente al mismo período de 2025.

Este panorama convive con una economía que mantiene algunos motores de crecimiento. La proyección para el PBI de 2026 fue ajustada al 2,2%, mientras las exportaciones aumentaron un 21,4% en valor hasta agosto y las importaciones retrocedieron un 2,6%. Para todo el año, se prevé un superávit comercial de US$26.678 millones, frente a los US$11.286 millones de 2025.

De cara a 2027, el escenario base contempla un crecimiento del 2,4%, impulsado por inversiones vinculadas con el RIGI y una evolución favorable del sector agropecuario. No obstante, una mayor pérdida del salario real, el aumento de la morosidad y la persistencia de tasas elevadas podrían reducir esa previsión al 1,5%. La capacidad de recuperación del consumo dependerá, en buena medida, de que mejoren los ingresos y las condiciones de acceso al crédito.