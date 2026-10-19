El carry trade acumula una ganancia del 19,3% en dólares y crece la cautela por 2027

El carry trade acumula un rendimiento del 19,3% en dólares durante 2026, según Delphos Investment.

La estabilidad cambiaria y las tasas en pesos cercanas al 22% explican la rentabilidad de la estrategia.

Argentina ocupa el tercer puesto entre las monedas emergentes con mejor desempeño, detrás de Colombia y Brasil.

Los analistas ven margen para nuevas ganancias a corto plazo si continúa la calma cambiaria.

Los futuros de dólar y las proyecciones del REM anticipan una suba moderada de la cotización hasta diciembre.

La incertidumbre electoral de 2027 impulsa a algunos inversores a buscar cobertura mediante activos dolarizados.

La combinación de estabilidad cambiaria y tasas de interés en pesos convirtió al carry trade en una de las estrategias financieras más rentables de 2026 en la Argentina. La operación, que consiste en vender dólares para invertir en instrumentos en moneda local y luego recomprar divisas, acumula un rendimiento del 19,3% en dólares en lo que va del año. Sin embargo, mientras los inversores todavía encuentran oportunidades de corto plazo, la incertidumbre electoral de 2027 comienza a impulsar decisiones más conservadoras y una mayor búsqueda de cobertura en activos dolarizados.

De acuerdo con un análisis de Delphos Investment, la rentabilidad se explica por la diferencia entre la evolución del tipo de cambio y los intereses obtenidos en pesos. Desde el comienzo de 2026, el dólar avanzó apenas un 4% nominal, mientras que la inflación acumulada superó el 23% y las tasas de interés ofrecieron un rendimiento cercano al 22%.

Esa combinación permitió que quienes ingresaron a la estrategia acumularan una ganancia cercana al 20% en moneda estadounidense en poco más de nueve meses. El resultado supera ampliamente los rendimientos anuales de distintas alternativas de inversión en dólares, aunque cada instrumento presenta niveles de riesgo diferentes.

La mecánica del carry trade es relativamente sencilla. El inversor vende sus dólares, coloca los pesos obtenidos en instrumentos que pagan una tasa fija o variable y, después de un período determinado, liquida la inversión para volver a comprar divisas. La operación resulta rentable cuando los intereses acumulados superan el incremento del dólar durante ese lapso.

El principal riesgo aparece cuando se produce una aceleración cambiaria. Si la cotización de la divisa sube más que los rendimientos en pesos, la estrategia puede arrojar pérdidas medidas en dólares, incluso cuando la inversión local haya pagado los intereses previstos.

Argentina se ubica entre los mercados emergentes más rentables

El rendimiento acumulado posiciona al peso argentino entre las monedas emergentes con mejor desempeño en dólares durante 2026. Según los datos de Delphos Investment, Colombia encabeza el ranking, con una ganancia del 30%, seguida por Brasil, con el 20%. La Argentina ocupa el tercer lugar, con un retorno del 19%.

El listado continúa con la lira turca, que registra un rendimiento del 16%, y el won surcoreano, con el 10%. Más atrás aparecen el rublo ruso, con el 7%; el rand sudafricano, el yuan chino y el forinto húngaro, con el 5% cada uno; y el peso mexicano, con el 3%.

En el extremo opuesto, algunas monedas acumulan pérdidas frente al dólar. El peso chileno y el esloti polaco retroceden un 6%, mientras que el leu rumano registra una caída del 5%. También presentan resultados negativos el baht tailandés, con el 5% de pérdida; la corona checa, con el 3%; y el peso filipino, con el 2%.

En el caso de Colombia y Brasil, el desempeño favorable estuvo acompañado por expectativas positivas de los inversores frente a señales políticas y resultados electorales que favorecieron a candidatos considerados promercado. La apreciación de sus monedas contribuyó a mejorar los rendimientos de las estrategias en moneda local.

La calma cambiaria sostiene las expectativas de corto plazo

Para los próximos meses, los analistas consideran que todavía existe margen para obtener ganancias mediante el carry trade, siempre que se mantengan la estabilidad cambiaria y los rendimientos en pesos. La expectativa predominante es que el dólar continúe avanzando a un ritmo moderado antes de que la incertidumbre electoral comience a tener mayor influencia sobre los mercados.

El asesor financiero Gustavo Ber atribuyó el renovado interés por estas operaciones a la tranquilidad cambiaria y a la aceleración de las compras de reservas del Banco Central. Según su análisis, esa dinámica podría favorecer nuevos retornos en dólares a corto plazo y ayudaría a explicar la demanda registrada en la licitación de deuda del miércoles, incluso con instrumentos de plazos más largos.

Por su parte, el analista Pedro Siaba consideró que las inversiones en pesos mantienen atractivo en términos de valor relativo frente a una mayor exposición a títulos soberanos en dólares. Su evaluación se apoya en la normalización de las tasas de interés y en una perspectiva cambiaria favorable para los próximos tres o cuatro meses.

Las expectativas del mercado también reflejan esa visión. Los contratos de futuros de dólar muestran valores en retroceso: el vencimiento de diciembre se negocia a $1.583, apenas un 4,6% por encima de la cotización mayorista oficial de $1.513.

A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubica en $1.613 la proyección mediana para el dólar mayorista al cierre del año. Si esas previsiones se cumplen y los intereses en pesos mantienen su nivel, el carry trade podría sumar nuevas ganancias en dólares.

El factor electoral cambia el horizonte de inversión

La principal incógnita aparece en 2027. La posibilidad de mayores presiones cambiarias ante la incertidumbre electoral eleva el riesgo de mantener posiciones en pesos durante períodos prolongados. Por ese motivo, algunos inversores buscan aprovechar el rendimiento disponible hasta fin de año, mientras otros comienzan a trasladar parte de sus carteras hacia activos dolarizados.

La continuidad de la estrategia dependerá de que el tipo de cambio no acelere su ritmo de avance y de que las tasas sigan compensando el riesgo asumido. La rentabilidad acumulada muestra el atractivo que tuvo el carry trade durante 2026, pero no garantiza que el resultado se repita en los próximos meses.