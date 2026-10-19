Caputo defendió el rumbo económico y aseguró que la Argentina está en condiciones de atraer inversiones multimillonarias

Caputo defendió las reformas económicas durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial.

El ministro destacó la eliminación de regulaciones, la reducción de impuestos y la inversión en infraestructura.

Afirmó que el Banco Central compró cerca de US$ 16.000 millones durante el año.

Señaló que el RIGI cuenta con US$ 50.000 millones en inversiones aprobadas y US$ 160.000 millones en proyectos en carpeta.

Sostuvo que las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales pese a la reducción del gasto público.

Destacó el potencial argentino en energía, minerales críticos y seguridad alimentaria para competir en el mercado global.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió los principales lineamientos del programa económico del Gobierno durante una actividad realizada en Bangkok, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. En su exposición, destacó el impacto de las reformas, la acumulación de reservas del Banco Central, el alcance de las prestaciones sociales y las perspectivas de inversión vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La conferencia, titulada “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, contó con la participación de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica del Banco Mundial. Ante el público presente, Caputo sostuvo que el país está tomando las medidas necesarias para impulsar el crecimiento y mejorar su competitividad en los mercados internacionales.

El funcionario enumeró entre las prioridades oficiales la eliminación de regulaciones, la reducción de impuestos, la baja de los costos de financiamiento y la inversión en infraestructura. Según planteó, estos instrumentos permitirán fortalecer la capacidad de las empresas argentinas para competir, en contraste con estrategias anteriores que, a su entender, buscaron mejorar la competitividad principalmente mediante devaluaciones de la moneda.

En ese sentido, el ministro remarcó que el esquema económico actual apunta a modificar las condiciones en las que operan los ahorristas y las compañías. Afirmó que quienes quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y que las empresas tienen la posibilidad de importar sin depender de gestiones ante funcionarios públicos para obtener autorizaciones o resolver sus operaciones.

Reservas, estabilidad cambiaria e inversiones

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la situación del mercado cambiario. Caputo aseguró que la Argentina dispone de un excedente de dólares que permitiría atravesar un período de mayor estabilidad hasta las elecciones. Como argumento, señaló que el Banco Central compró cerca de US$ 16.000 millones durante el año.

El ministro también vinculó las perspectivas cambiarias con los proyectos de inversión que, según indicó, están asociados al RIGI. Precisó que existen iniciativas aprobadas por US$ 50.000 millones y otras por US$ 160.000 millones que permanecen en carpeta. En conjunto, los montos mencionados alcanzan los US$ 210.000 millones, una cifra que consideró suficiente para avanzar hacia el levantamiento de las restricciones cambiarias.

La exposición presentó así a la llegada de inversiones como uno de los componentes centrales de la estrategia económica oficial. La expectativa del Gobierno es que el ingreso de capitales contribuya a ampliar la disponibilidad de divisas y a generar condiciones para flexibilizar el esquema cambiario.

El ajuste y las prestaciones sociales

Caputo también defendió la política fiscal y cuestionó la idea de que un proceso de consolidación de las cuentas públicas necesariamente deba traducirse en un costo político para el Gobierno que lo aplica. Según afirmó, la experiencia argentina demuestra que es posible avanzar con ese objetivo sin que se produzca el escenario que anticipaba esa teoría.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el ajuste se concentró en el sector público y en la corrupción. En paralelo, aseguró que la administración nacional priorizó la protección de los sectores más vulnerables, incluso en un contexto de reducción del gasto estatal.

Como respaldo de esa posición, señaló que el gasto público cayó un 30% en términos reales, mientras que las prestaciones sociales aumentaron más del doble en la misma medición. Además, destacó el papel de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar como instrumentos de asistencia a las familias.

De acuerdo con los datos expuestos, ambas prestaciones cubren el 100% de la canasta básica alimentaria. En octubre, ese indicador se ubicó en $738.690, mientras que la AUH alcanzó los $156.588 por hijo. Por su parte, la Tarjeta Alimentar llegó a $149.425 para los hogares con tres hijos o más.

La Argentina ante la demanda global

En el tramo final de su exposición, Caputo volvió sobre el diagnóstico del Gobierno acerca de la situación recibida al asumir y sostuvo que la administración logró resolver lo que calificó como la peor herencia económica de la historia. A partir de esa evaluación, describió el presente del país como una posición favorable para responder a las necesidades del mercado internacional.

El ministro identificó tres áreas en las que considera que la Argentina puede fortalecer su inserción global: la provisión de energía, la producción de minerales críticos y su contribución a la seguridad alimentaria. La disponibilidad de esos recursos, sumada a las reformas económicas y a los proyectos de inversión mencionados, constituyó el eje de su argumento ante los participantes de las reuniones internacionales.

De esta manera, Caputo buscó presentar el programa económico como una estrategia orientada a mejorar la competitividad, consolidar la estabilidad cambiaria y atraer capitales, al tiempo que defendió la política fiscal y el esquema de asistencia social implementados por el Gobierno.