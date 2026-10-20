Gollan acusó al Gobierno de abandonar la salud pública por el fin del Plan Remediar

Daniel Gollan cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de poner fin al programa Remediar y advirtió sobre sus consecuencias para la salud pública.

El diputado sostuvo que la falta de medicamentos en centros de atención primaria puede agravar enfermedades y aumentar los costos sanitarios.

Comparó un antibiótico de 15.000 pesos con una internación en terapia intensiva que estimó entre 1,5 y 2 millones de pesos.

Gollan alertó sobre aumentos en la mortalidad infantil, materna y general, además de las dificultades de acceso a la atención médica.

Afirmó que 4.500 clínicas y sanatorios atraviesan problemas económicos y que el 56% de las camas de internación estaría en riesgo.

El ex ministro consideró insuficientes los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires para compensar la reducción de la asistencia sanitaria nacional.

El diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Javier Milei de poner fin al programa Remediar y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la atención sanitaria, especialmente entre los sectores de menores recursos. “Nos van a dejar sin nada de salud”, alertó al describir el escenario que, según su evaluación, atraviesa el sistema sanitario argentino.

El dirigente sostuvo que la interrupción de la entrega de medicamentos en los centros de atención primaria representa un retroceso en las políticas de prevención y puede terminar agravando tanto los problemas de salud de la población como los costos que debe afrontar el Estado. Para Gollan, el argumento de reducir gastos no contempla el impacto económico y humano que puede generar la falta de tratamientos oportunos.

Durante una entrevista radial, explicó que disponer de medicamentos en las salas de atención primaria permite tratar enfermedades antes de que evolucionen hacia cuadros más graves. En ese sentido, remarcó que la prevención no solo resulta fundamental para proteger la vida de los pacientes, sino que también puede evitar gastos mucho mayores en internaciones y tratamientos complejos.

Como ejemplo, planteó el caso de una persona mayor que desarrolla una infección respiratoria. Según explicó, si el paciente recibe a tiempo un antibiótico en un centro de salud, el cuadro podría resolverse sin mayores complicaciones. En cambio, si no accede al tratamiento y la enfermedad avanza hasta convertirse en una neumonía, podría requerir una internación e incluso asistencia en terapia intensiva.

Para dimensionar esa diferencia, Gollan comparó el costo de un antibiótico, que estimó en 15.000 pesos, con el de una internación en terapia intensiva, que ubicó entre 1,5 y 2 millones de pesos. A partir de esos valores, cuestionó la lógica económica de los recortes y advirtió que la reducción de recursos destinados a la prevención puede derivar en mayores erogaciones y en consecuencias irreversibles para los pacientes.

El ex ministro también expresó preocupación por la evolución de distintos indicadores sanitarios. Durante la entrevista, mencionó aumentos en la mortalidad infantil, materna y general, aunque no detalló cifras específicas para cada uno de esos indicadores. Además, señaló que el deterioro de la cobertura sanitaria afecta a personas que perdieron su obra social o su prepaga, así como a quienes ya no pueden afrontar los copagos para acceder a consultas y tratamientos.

Otro de los ejes de su advertencia estuvo relacionado con la situación financiera de las clínicas y los sanatorios privados. Gollan afirmó que unos 4.500 establecimientos atraviesan dificultades económicas y sostuvo que el 56% de las camas de internación del país estaría en riesgo. Según relató, representantes del sector habrían solicitado una audiencia al Ministerio de Salud para exponer sus problemas, pero no habrían obtenido una respuesta satisfactoria.

El legislador también mencionó la situación de Córdoba, donde, de acuerdo con lo que indicó, las cámaras que representan a los prestadores advierten sobre la posibilidad de que permanezcan en funcionamiento apenas 65 de las 260 clínicas y sanatorios de la provincia. Gollan vinculó ese panorama con las dificultades de financiamiento y alertó que una reducción de la capacidad instalada podría limitar las posibilidades de atención para la población.

En su análisis, el dirigente cuestionó además que el Gobierno nacional traslade responsabilidades sanitarias a las provincias y los municipios sin garantizar, según su planteo, los recursos necesarios para sostener las prestaciones. Consideró que la reducción de la asistencia nacional obliga a las administraciones subnacionales a intentar cubrir necesidades que exceden sus posibilidades presupuestarias.

Como ejemplo, señaló que la provincia de Buenos Aires busca compensar la menor asistencia mediante la compra de medicamentos y el fortalecimiento de sus centros de salud. Sin embargo, sostuvo que esas medidas no alcanzan para reemplazar la dimensión de los recursos que, a su entender, deja de aportar la Nación.

La advertencia de Gollan se inscribe en una discusión más amplia sobre el financiamiento del sistema sanitario, el alcance de los programas nacionales y la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. El ex ministro concluyó que las provincias no pueden cubrir por sí solas las necesidades generadas por la reducción de la intervención nacional. “Es imposible sustituir la deserción, el abandono del Gobierno Nacional”, afirmó.