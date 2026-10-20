Milei mantiene una desaprobación cercana al 60%, mientras las encuestas muestran una oposición dividida

La desaprobación del Gobierno de Javier Milei ronda el 60%, aunque los últimos estudios indican que dejó de aumentar.

La aprobación presidencial varía entre el 31,5% registrado por Analogías y el 39% medido por D’Alessio IROL-Berensztein.

La Universidad de San Andrés ubica a La Libertad Avanza en el 26% de intención de voto y al peronismo en el 24% para 2027.

Analogías registra una leve ventaja del peronismo unido sobre Milei, aunque la diferencia no permite establecer un liderazgo concluyente.

Patricia Bullrich, Javier Milei, Cristina Kirchner y Axel Kicillof alternan posiciones en los rankings de imagen según la consultora.

Las diferencias metodológicas explican parte de la dispersión de los resultados y dificultan establecer un liderazgo opositor consolidado.

La evaluación negativa del Gobierno nacional continúa siendo mayoritaria, aunque los últimos relevamientos indican que dejó de crecer y se mantiene relativamente estable. Cuatro encuestas realizadas entre fines de septiembre y mediados de octubre coinciden en ubicar la desaprobación de la gestión de Javier Milei alrededor del 60%, pero presentan diferencias importantes al medir la imagen de los principales dirigentes y las preferencias electorales de cara a 2027.

Los estudios reflejan un escenario político sin un liderazgo opositor indiscutido y con resultados que varían según la metodología utilizada por cada consultora. Mientras algunas mediciones muestran una competencia ajustada entre La Libertad Avanza y el peronismo, otras registran una ventaja para el espacio opositor o ubican al Presidente entre los dirigentes con mejor valoración individual.

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada sobre 1.000 adultos entre el 5 y el 13 de octubre, registró un 36% de aprobación de la gestión presidencial y un 60% de desaprobación. En septiembre, los valores habían sido del 35% y el 61%, respectivamente. Además, el 67% de los consultados manifestó insatisfacción con la marcha del país.

En cuanto a las preferencias electorales para 2027, La Libertad Avanza alcanzó el 26%, frente al 24% del mes anterior, mientras que el peronismo pasó del 23% al 24%. La diferencia de dos puntos entre ambas fuerzas se encuentra dentro del margen de error de 3,15 puntos informado por el estudio. En la evaluación individual de los dirigentes, Patricia Bullrich encabezó las valoraciones positivas, con un 36%, aunque acumuló un 54% de opiniones negativas.

El relevamiento de Analogías, realizado entre el 10 y el 14 de octubre sobre 2.863 casos, mostró una evaluación más desfavorable para el oficialismo. La gestión obtuvo un 31,5% de valoración positiva y un 59,5% de negativa. La imagen personal de Milei registró una mejora leve, hasta alcanzar el 38,9% de opiniones favorables y el 56,7% de negativas.

Sin embargo, el Presidente quedó por detrás de Cristina Kirchner, que obtuvo un 45,1% de imagen positiva; Bullrich, con un 44%; y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 43,3%. En intención de voto, el peronismo unido alcanzó el 31,6%, frente al 30,9% de Milei. Como la consultora no informó la modalidad de relevamiento ni el margen de error, esa diferencia no permite establecer con certeza quién se encuentra en ventaja.

Una fotografía diferente aparece en el estudio de Giacobbe & Asociados, que encuestó a 2.500 personas mediante teléfonos celulares entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre. Allí, Milei encabezó el ranking de imagen positiva con el 36%, seguido por Bullrich, con el 35,8%, y Kicillof, con el 35,6%. Cristina Kirchner quedó en el cuarto lugar, con el 27,2%, mientras que la imagen negativa del Presidente alcanzó el 56%.

Por su parte, la encuesta online de D’Alessio IROL-Berensztein, realizada sobre 800 casos los días 6 y 7 de octubre, registró un 39% de aprobación y un 60% de desaprobación de la gestión. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el respaldo al Gobierno llegó al 82%. La imagen de Milei se ubicó en un 35% positiva y un 62% negativa, mientras que Kicillof registró un 37% favorable y un 59% desfavorable. Además, el 66% consideró que la situación del país es peor que hace un año.

Las diferencias entre los resultados responden, en parte, a los criterios metodológicos. La Universidad de San Andrés pondera sus datos según el voto de las elecciones legislativas de 2025, mientras que otras consultoras utilizan como referencia los resultados de la primera vuelta presidencial de 2023. También influye la inclusión de la categoría «regular» en algunas mediciones, que modifica la distribución de las opiniones positivas y negativas. A esto se suman las distintas modalidades de relevamiento, que incluyen encuestas online, telefónicas y, en algunos casos, entrevistas presenciales.

Pese a esas diferencias, los indicadores generales muestran una coincidencia: la aprobación presidencial se mueve entre el 31,5% y el 39%, mientras que la imagen positiva de Milei oscila entre el 31% y el 39%. La mayor dispersión aparece en la evaluación de la oposición, especialmente en el caso de Kicillof, cuya valoración favorable varía entre el 28% y el 45%, según la medición. A un año de las próximas elecciones presidenciales, los sondeos muestran un oficialismo con un nivel elevado de desaprobación, pero también una oposición que todavía no logra consolidar una figura y una ventaja electoral comunes.