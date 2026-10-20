Capitanich acusó al Gobierno de falta de transparencia y reclamó controles sobre el financiamiento político

Capitanich cuestionó al Gobierno por su discurso sobre la transparencia y reclamó ampliar los controles sobre la dirigencia política.

Propuso complementar la Ficha Limpia con controles sanitarios, patrimoniales y sobre las personas políticamente expuestas.

El senador criticó las partidas de 81.000 millones de pesos destinadas a la SIDE mediante el Decreto 941.

Advirtió que eliminar el voto popular para elegir representantes del Parlasur podría representar un retroceso en la participación democrática.

Planteó que el peronismo necesita unidad amplia, un programa de gobierno definido y una selección democrática de candidatos.

Alertó sobre los acuerdos entre cúpulas partidarias y describió la disputa con Milei como una confrontación entre dos modelos de país.

La reforma electoral y los mecanismos de control sobre la dirigencia política quedaron en el centro de las críticas del senador nacional por Chaco y ex gobernador Jorge Capitanich, quien cuestionó al oficialismo por su discurso sobre la transparencia y reclamó ampliar los requisitos para quienes buscan acceder a cargos públicos. Además, planteó las condiciones que considera necesarias para que el peronismo pueda construir una alternativa competitiva frente a La Libertad Avanza.

El legislador apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei al referirse a la propuesta de Ficha Limpia y sostuvo que la discusión debe superar las restricciones para impedir determinadas candidaturas. Según su planteo, también resulta necesario examinar la situación patrimonial y sanitaria de los postulantes, establecer controles sobre las personas políticamente expuestas y garantizar mecanismos que permitan conocer el origen de los fondos destinados a financiar la actividad política.

“Nos quieren hablar de transparencia y estos personajes hablan de transparencia y están más sucios que una papa”, disparó Capitanich al cuestionar la posición del oficialismo. Para el senador, el debate debe incorporar herramientas que permitan controlar de manera integral a quienes participan de la vida pública, tanto en sus condiciones personales como en sus vínculos económicos.

En ese sentido, propuso ampliar el alcance de la iniciativa de Ficha Limpia mediante la incorporación de otros instrumentos de fiscalización. “Nosotros le agregamos: bueno, vamos por ficha limpia, ficha sana y vamos a plantear por personas políticamente expuestas y un sistema de financiamiento”, explicó, al defender un esquema que contemple mayores exigencias y controles sobre los dirigentes.

Capitanich también expresó reparos sobre distintos aspectos de la reforma del Código Electoral. Aunque reconoció que una modificación de esa normativa puede resultar importante, advirtió que los cambios no deberían limitar la democratización del sistema ni restringir la participación de los partidos políticos.

Uno de los puntos que cuestionó fue la posibilidad de eliminar la elección mediante el voto popular de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. A su entender, esa modificación podría significar un retroceso respecto de los compromisos asumidos por la Argentina y otros países con horizonte en 2030.

El senador también puso en duda la coherencia del discurso oficial sobre la transparencia al cuestionar los mecanismos de designación y validación de fiscales y jueces, además de las partidas destinadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En particular, mencionó los 81.000 millones de pesos incorporados mediante el Decreto 941.

“Con el Decreto 941 de la SIDE, etcétera, con $ 81.000 millones que pusieron en partidas, bueno, nos quieren hablar de transparencia”, afirmó, antes de lanzar una nueva crítica contra el Gobierno. Sus cuestionamientos apuntaron a lo que considera una contradicción entre las exigencias que el oficialismo plantea para la dirigencia y las decisiones que adopta en el manejo de los recursos estatales.

En paralelo, Capitanich analizó cómo debería reorganizarse el peronismo para enfrentar electoralmente a La Libertad Avanza. Identificó tres condiciones fundamentales: construir una unidad que exceda al Partido Justicialista, acordar un programa de gobierno concreto y establecer un mecanismo democrático para definir las candidaturas.

“La necesaria es unidad, pero no solo unidad del PJ, sino del campo popular y democrático”, sostuvo. En esa línea, reclamó un proceso amplio, plural y abierto que permita la participación de distintas fuerzas políticas y evite que las decisiones queden concentradas en un grupo reducido de dirigentes.

El segundo eje, según explicó, consiste en elaborar una propuesta de gobierno con objetivos y medidas claramente definidos. Para el senador, la coincidencia electoral debe estar acompañada por una unidad de concepción que permita desarrollar una acción política común y sin contradicciones respecto de las principales decisiones que se adoptarían desde el poder.

Como tercer requisito, planteó la necesidad de validar el programa y las candidaturas mediante instancias de participación política y social, con un congreso y movilizaciones populares. También advirtió que un nuevo acuerdo cerrado entre las cúpulas partidarias podría perjudicar las posibilidades electorales de la oposición.

Finalmente, Capitanich resumió su visión de la disputa política con el oficialismo al afirmar: “Acá hay dos modelos: este modelo de saqueo, de hambre y de resignación que lidera Milei, y nosotros, que somos exactamente lo contrario”.