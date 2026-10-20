Milei defendió el modelo económico, destacó el récord exportador y descartó una devaluación

Milei destacó el superávit comercial de US$ 2.976 millones registrado en septiembre y el récord de exportaciones superior a US$ 10.000 millones.

El Presidente atribuyó el crecimiento energético a la desregulación económica y a la eliminación del barril criollo.

Vaca Muerta superó los 670.000 barriles diarios en agosto de 2026, según las cifras presentadas durante el discurso presidencial.

Milei defendió el RIGI como instrumento para atraer inversiones, generar empleo y ampliar las exportaciones.

El mandatario rechazó una devaluación como mecanismo de competitividad y propuso reducir impuestos, regulaciones y costos internos.

El Presidente cuestionó a los gobernadores que no adhirieron al RIGI y elogió a Rolando Figueroa por su respaldo a la política de inversiones.

El presidente Javier Milei aprovechó la inauguración de la Oil & Gas Expo en Neuquén para reivindicar los resultados de su programa económico y presentar al sector energético como una de las principales fuentes de crecimiento y generación de divisas. Ante empresarios de la industria, el mandatario vinculó el récord de exportaciones con la desregulación de la economía, defendió el esquema cambiario y aseguró que la Argentina cuenta con un respaldo de US$ 125.000 millones para afrontar los desafíos del próximo año electoral.

Acompañado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, Milei destacó que las exportaciones argentinas superaron los US$ 10.000 millones en septiembre y relacionó ese desempeño con el superávit comercial de US$ 2.976 millones registrado durante ese mes. Para el jefe de Estado, los resultados reflejan la importancia de las reglas económicas y las instituciones por encima de la disponibilidad de recursos naturales.

Durante su discurso, el Presidente contrapuso la política energética de su administración con la aplicada por gobiernos anteriores, a los que cuestionó por los subsidios, los controles de precios, las restricciones cambiarias y las limitaciones a las exportaciones. Según su planteo, esas medidas desalentaban la producción y contribuyeron a generar déficits en la balanza energética que llegaron a los US$ 5.000 millones anuales.

En esa línea, sostuvo que el escenario internacional actual habría provocado consecuencias económicas mucho más graves bajo el esquema anterior. Milei afirmó que la Argentina habría enfrentado mayores dificultades para financiar al Estado y cubrir las necesidades energéticas, con riesgos de una aceleración inflacionaria extrema y una fuerte contracción de la actividad económica.

Uno de los ejes centrales de su exposición fue el desempeño de Vaca Muerta. El mandatario señaló que la formación producía un promedio de 310.000 barriles diarios en 2023 y que en agosto de 2026 superó los 670.000 barriles por día. Atribuyó ese crecimiento al cambio de orientación económica y destacó la eliminación del denominado barril criollo mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que dispuso la liberación del precio del petróleo.

Milei también vinculó la evolución del sector con la política fiscal. Recordó que el Gobierno alcanzó el superávit fiscal durante su primer mes de gestión y sostuvo que ese resultado continúa funcionando como un ancla para la estabilidad económica. En su interpretación, la disciplina de las cuentas públicas y la apertura a las inversiones constituyen condiciones necesarias para consolidar el desarrollo energético.

Otro de los instrumentos defendidos fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta para atraer capitales, impulsar proyectos productivos, crear empleo y ampliar las exportaciones. El Presidente planteó que, a largo plazo, la economía argentina debería converger hacia un esquema de condiciones favorables para la inversión, con reglas que permitan reducir la incertidumbre y mejorar la competitividad.

En materia comercial, anticipó que las exportaciones nacionales superarían por primera vez los US$ 100.000 millones durante este año. También mencionó proyecciones que, según afirmó, permitirían recuperar hacia 2035 niveles de participación en el comercio internacional que no se registraban desde hacía más de medio siglo. Para sostener ese crecimiento, destacó las perspectivas asociadas con los oleoductos, el gas natural licuado y la minería.

El Presidente aprovechó el encuentro para defender el valor del peso y rechazar los reclamos de una devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad. Argumentó que una depreciación cambiaria no resuelve los problemas estructurales y termina deteriorando el poder adquisitivo. En cambio, propuso avanzar con reducciones impositivas, menos regulaciones, inversiones en infraestructura y menores costos internos, particularmente en materia energética.

La exposición también tuvo un componente político y federal. Milei cuestionó a los gobernadores que no adhirieron al RIGI y apuntó especialmente contra la provincia de Buenos Aires, al considerar que las diferencias ideológicas obstaculizan la llegada de inversiones. En contraposición, elogió a Figueroa y a los mandatarios que acompañan las iniciativas destinadas a promover la actividad económica en sus distritos.

El mensaje presidencial buscó consolidar una asociación entre estabilidad macroeconómica, expansión energética y crecimiento exportador. Sin embargo, el desafío para el Gobierno será traducir esos indicadores en una mejora más extendida de la actividad, el empleo y los ingresos. Mientras la energía gana peso en la generación de divisas, la consolidación de inversiones y la ampliación de la capacidad productiva aparecen como factores centrales para sostener los resultados que Milei presentó ante la industria.