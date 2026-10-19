Nación reducirá de 128 a 6 los medicamentos del programa Remediar y crece la preocupación en Santa Fe

El Gobierno nacional resolvió modificar el alcance del programa Remediar y reducir de 128 a apenas seis los medicamentos que distribuye gratuitamente en los centros de atención primaria de todo el país. La medida, establecida mediante la resolución 1447/26, también tendrá impacto en Santa Fe, donde el sistema sanitario deberá afrontar la demanda de tratamientos que dejarán de llegar desde Nación.

La iniciativa transforma el programa en el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, con una nueva orientación centrada en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, consideradas por el Ejecutivo nacional como la principal causa de muerte en Argentina.

Remediar había permitido garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en cerca de 6.000 centros de salud del país. Con el cambio, la cobertura se limitará a seis fármacos, mientras que numerosas drogas utilizadas para tratar enfermedades frecuentes quedarán excluidas de la distribución nacional.

Qué medicamentos dejarán de entregarse

Entre los medicamentos que ya no estarán contemplados en el esquema se encuentran la levotiroxina, los anticonceptivos, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, el fluconazol y la loratadina, entre otros.

Se trata de tratamientos vinculados con distintas necesidades de la atención primaria, como la diabetes, las enfermedades tiroideas, la salud sexual y reproductiva, las afecciones respiratorias y la atención pediátrica.

El concejal rosarino y exsecretario de Salud de esa ciudad, Leonardo Caruana, cuestionó el rumbo de la política sanitaria nacional y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la reducción de las prestaciones.

“Todos los meses, desde febrero de 2024, hay una definición en términos sanitarios de debilitar los programas nacionales”, sostuvo.

Advertencias por el impacto en la atención primaria

Caruana también remarcó que muchos de los medicamentos excluidos se utilizan en tratamientos habituales y no corresponden a prestaciones de alta complejidad.

“ Tienen que ver con los cuidados para la diabetes, tiroides, salud sexual y reproductiva, medicamentos pediátricos”, señaló el exfuncionario municipal, al referirse a las drogas que dejarán de integrar el programa.

La reducción plantea un desafío para los centros de salud y las administraciones provinciales, que deberán evaluar cómo responder a las necesidades de los pacientes que dependían de la provisión gratuita de esos tratamientos.

En Santa Fe, la modificación del esquema nacional abre un nuevo frente de preocupación por el acceso a medicamentos esenciales y por la capacidad del sistema público para sostener la atención de quienes necesitan tratamientos de manera continua.