Jaldo reivindicó la autonomía de Tucumán y desafió a la conducción nacional del PJ

Jaldo utilizó el acto por el Día de la Lealtad para defender la autonomía política de Tucumán.

El gobernador afirmó que los intereses provinciales deben prevalecer frente a las decisiones impulsadas desde Buenos Aires.

La convocatoria en el Hipódromo reunió a miles de militantes, dirigentes, funcionarios y legisladores.

El mandatario reclamó un federalismo efectivo dentro del Partido Justicialista y respeto por las estrategias de cada distrito.

Jaldo pidió acuerdos entre los sectores peronistas para elegir una fórmula competitiva y con un programa de gobierno.

El gobernador confirmó su intención de competir en las elecciones previstas para 2027 y llamó a defender los intereses tucumanos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aprovechó la conmemoración del 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista para marcar su posición dentro del justicialismo y defender la autonomía política de su provincia frente a las decisiones que puedan impulsarse desde Buenos Aires. Ante miles de militantes reunidos en el Hipódromo provincial, el mandatario dejó en claro que la prioridad de su gestión será la defensa de los intereses tucumanos y reclamó un peronismo con mayor protagonismo de los distritos.

“ Nuestra provincia está primero”, fue el mensaje central de Jaldo durante una convocatoria que reunió a dirigentes, funcionarios, legisladores y agrupaciones provenientes de distintos puntos del territorio provincial. El gobernador, que también se desempeña como vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, presentó la movilización como una demostración de fuerza política y destacó la responsabilidad de su espacio en la conducción de la provincia.

“Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, sostuvo ante los asistentes. Con esas palabras, buscó vincular la identidad partidaria con las obligaciones de gestión y planteó que el peronismo debe renovar su compromiso con la sociedad, más allá de las disputas internas.

En ese sentido, señaló que la tarea del oficialismo no puede limitarse a conducir la estructura política, sino que debe traducirse en respuestas concretas a las necesidades de la población. Jaldo remarcó que el objetivo cotidiano de su administración debe ser mejorar las condiciones de vida de los tucumanos dentro de las posibilidades de la provincia.

Sin embargo, el tramo más contundente de su discurso estuvo dirigido a la relación entre los dirigentes del interior y los referentes nacionales del justicialismo. El mandatario cuestionó cualquier intento de imponer decisiones desde la capital y defendió la capacidad de cada distrito para establecer su propio rumbo político y electoral.

“Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, afirmó. Luego insistió en que el federalismo debe expresarse también dentro del PJ, mediante el respeto a la autonomía de las provincias y a sus decisiones.

La definición adquiere relevancia en un escenario en el que el peronismo deberá resolver sus diferencias y construir una estrategia común de cara a las próximas elecciones. Sobre ese punto, Jaldo consideró necesario alcanzar acuerdos entre los distintos sectores para conformar una fórmula presidencial competitiva, acompañada por un programa capaz de orientar una eventual gestión nacional.

“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, expresó. No obstante, advirtió que el propósito no debe agotarse en obtener una victoria en las urnas, sino que también debe contemplar la capacidad de gobernar el país.

“No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”, remarcó, al plantear que la unidad partidaria debe apoyarse en objetivos políticos y de gestión compartidos.

El gobernador también ratificó la decisión de Tucumán de participar activamente en la competencia electoral y mencionó a referentes provinciales como el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. En paralelo, respondió a las objeciones que, según sostuvo, buscan impedir su candidatura y anticipó que estará presente en la disputa electoral prevista para 2027.

“El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en una declaración con la que ratificó su voluntad de competir.

El acto por el Día de la Lealtad funcionó así como una demostración de convocatoria del peronismo tucumano y una señal hacia la interna nacional. Jaldo combinó la defensa de su gestión con un reclamo de autonomía para las provincias y un llamado a construir acuerdos electorales, sin resignar la capacidad de cada distrito para definir sus propias prioridades.