Santa Fe busca ganar protagonismo en la nueva Hidrovía

El gobierno de Maximiliano Pullaro comenzó a delinear una estrategia para fortalecer la participación de Santa Fe en la nueva etapa de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía clave para el comercio exterior argentino y el desarrollo de las economías regionales.

Con el proceso de concesión en marcha, la administración provincial busca que el peso productivo, portuario y logístico santafesino tenga mayor representación en los espacios donde se definirán los principales lineamientos de gestión y control del corredor fluvial.

El desafío será construir acuerdos con las demás provincias vinculadas a la Hidrovía, mantener el diálogo con los principales actores empresariales y portuarios y coordinar posiciones con el Gobierno nacional, que también contará con representación propia en la estructura de control.

La discusión adquiere especial relevancia para Santa Fe por la concentración de puertos estratégicos y terminales agroexportadoras a lo largo del río Paraná. Por esa vía circula una parte fundamental de las exportaciones argentinas, en particular las vinculadas con el complejo agroindustrial.

En este escenario, la provincia buscará defender sus intereses en cuestiones centrales como los costos logísticos, el mantenimiento de la vía navegable, las condiciones de navegación y la competitividad de los puertos.

La conformación del esquema de control será clave para determinar el grado de participación que tendrá Santa Fe en las decisiones sobre una infraestructura estratégica para el comercio, la producción y el desarrollo económico regional.