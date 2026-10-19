Haaland catalogó al mate como una “bebida encantadora”

Erling Haaland se sumó al grupo de futbolistas internacionales que adoptaron el mate. El delantero noruego del Manchester City compartió una imagen en sus redes sociales mientras disfrutaba de la tradicional infusión argentina, una costumbre que habría incorporado gracias a sus compañeros sudamericanos.

En los últimos años, otras figuras del fútbol mundial, como Antoine Griezmann y Paul Pogba, también fueron vistas tomando mate. Ahora, Haaland se suma a esa lista y hasta describió la bebida como una infusión “encantadora”.

Además, el atacante aprovechó la publicación para agradecerles a tres futbolistas argentinos que lo acercaron a esta tradición. Aunque los mencionó a todos como parte de esa experiencia, actualmente solo dos de ellos forman parte del plantel del Manchester City.

El posteo de Haaland y la respuesta de Enzo Fernández

El goleador publicó una fotografía en su cuenta oficial de X en la que aparece con un mate en la mano. La imagen estuvo acompañada por un mensaje dedicado a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli: “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”.

La publicación no pasó inadvertida para Enzo Fernández, quien respondió al mensaje con una frase que rápidamente llamó la atención: “Protocolo my friend”.

Pese al breve período que compartieron en el Manchester City, Haaland y el mediocampista argentino construyeron una buena relación dentro y fuera de la cancha. Este intercambio en redes sociales volvió a reflejar la cercanía entre ambos y mostró cómo una costumbre tan arraigada en Argentina sigue conquistando a figuras del fútbol internacional.