Qatar busca competir con la MLS de Messi como destino para las estrellas europeas tras su retiro

Una nueva competencia comienza a ganar terreno en el mercado futbolístico de Oriente Medio. Durante los últimos años, Arabia Saudita se consolidó como uno de los principales destinos para las figuras del fútbol europeo que buscan contratos millonarios en la etapa final de sus carreras. Sin embargo, Qatar también empieza a posicionarse como una alternativa atractiva y amenaza con disputarle protagonismo a la MLS, la liga que tiene a Lionel Messi como su principal estrella.

La Qatar Stars League incorporó durante el último mercado de verano a jugadores de renombre como Riyad Mahrez, Joselu, Roberto Firmino, Luis Alberto y Marco Verratti. También llegaron futbolistas procedentes de Arabia Saudita. Aunque el campeonato catarí no dispone del mismo poder económico para afrontar grandes transferencias, cuenta con recursos suficientes para ofrecer salarios elevados y convencer a figuras internacionales.

Durante mucho tiempo, la MLS fue considerada un destino ideal para las estrellas europeas que buscaban cerrar sus carreras lejos de la presión competitiva del fútbol de élite. La llegada de Messi reforzó esa imagen y abrió la puerta a otros nombres importantes, como Thomas Müller, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski. Sin embargo, las propuestas económicas de los clubes de Oriente Medio representan una competencia difícil de igualar para el torneo estadounidense.

Qatar viene construyendo su proyecto sin tanta exposición como Arabia Saudita, pero con incorporaciones que le permitieron sumar experiencia y jerarquía. Pablo Marí, Jeison Murillo, Krzysztof Piątek y Pablo Sarabia son algunos de los futbolistas que pasaron a integrar sus equipos en los últimos años.

La diferencia también está en el modelo de cada competición. La MLS funciona mediante un sistema de franquicias que busca mantener el equilibrio entre los equipos. Por ese motivo, existen restricciones y mecanismos que condicionan la contratación de grandes figuras y dificultan que las instituciones compitan libremente con las ofertas de los clubes de Oriente Medio.

En ese contexto, la liga estadounidense empieza a tener en cuenta que Arabia Saudita no será su único competidor a la hora de atraer futbolistas de primer nivel. Qatar también busca aprovechar su capacidad económica para convertirse en una opción tentadora para quienes evalúan dónde continuar sus carreras.

Messi sigue brillando en la MLS

Mientras otros mercados intentan captar figuras internacionales, Lionel Messi continúa siendo protagonista en Estados Unidos. Inter Miami venció por 3-1 como visitante a Atlanta United, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, con otra destacada actuación del capitán argentino.

El conjunto de Florida ya había asegurado su clasificación a los playoffs y ahora apunta a finalizar la fase regular en una posición favorable para afrontar la etapa decisiva del campeonato.

Hasta el momento, Messi suma 28 goles y 14 asistencias en la MLS. El rosarino mantiene un papel determinante en el equipo y se prepara para los últimos encuentros de la temporada regular, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la postemporada.