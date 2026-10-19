River mostró su mejor versión y Belgrano lo padeció

Belgrano tuvo una actuación floja y cayó por 3 a 0 ante River Plate este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El conjunto cordobés fue superado durante gran parte del encuentro y pudo haber recibido algún gol más.

Estas son las principales claves de la derrota del Pirata.

La jerarquía individual de River

El equipo de Núñez logró imponer la calidad de sus futbolistas y llevar el partido al ritmo que más le convenía. Con el control de la pelota, sus mediocampistas encontraron espacios para sorprender a la defensa de Belgrano.

En el conjunto cordobés, Franco Vázquez no consiguió contagiar su juego al resto del equipo. Los aportes del número 20 no tuvieron continuidad en sus compañeros, mientras que en River se destacaron los rendimientos de Correa y Almada.

La efectividad marcó la diferencia

Durante el primer tiempo, River se encontró con varias intervenciones de Cardozo, que evitó la caída de su arco en distintas oportunidades. Sin embargo, cerca del cierre de la etapa inicial, una serie de errores defensivos le permitió a Galván abrir el marcador.

Antes de ese tanto, el arquero de Belgrano había respondido ante un mano a mano del Chino, mientras que Beltrán también intervino para detener un remate potente de Hernandes.

En el comienzo del segundo tiempo llegó otro golpe para el Pirata. Tras una mala entrega de Morales, Beltrán habilitó a Correa, que definió con precisión para establecer el 2 a 0. A partir de allí, River manejó el desarrollo y terminó de sellar la goleada. Incluso tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia.

Los problemas por las bandas

Belgrano sufrió especialmente por los costados. Morales tuvo dificultades para controlar las proyecciones de Almada por su sector, mientras que Spörle también padeció los avances de Montiel sobre la banda.

La fórmula que le había dado resultado al equipo cordobés en Avellaneda no funcionó esta vez en el Kempes. River encontró ventajas por ambos laterales y profundizó su dominio durante el complemento, donde mostró una superioridad clara.

Belgrano no logró acercarse al arco rival

Sin el control de la pelota, el equipo dirigido por Zielinski intentó replegarse y apostar al contraataque, pero no encontró la manera de lastimar a su rival.

Passerini perdió varios duelos ante Otamendi y, cuando consiguió imponerse, quedó demasiado aislado. Además, las pocas ocasiones favorables que tuvo Belgrano no fueron resueltas de la mejor manera.

Ante un rival de la jerarquía de River, esas dificultades terminaron siendo determinantes. El conjunto cordobés volvió a mostrar problemas para atacar cuando queda demasiado separado entre sus líneas y nunca encontró respuestas para cambiar el rumbo del partido.