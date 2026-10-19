Tini Stoessel contó por qué suspendió su show en Miami e hizo una inesperada revelación

Tini Stoessel explicó los motivos detrás de la cancelación de su show en Miami y publicó un extenso descargo para contar qué ocurrió antes de la presentación. La artista tenía previsto presentar su espectáculo FUTTTURA el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center, pero el evento fue suspendido apenas 20 minutos antes del horario previsto para el inicio.

Luego del comunicado difundido por la productora, la cantante decidió dar su versión de los hechos y describió los inconvenientes que surgieron durante los preparativos. La fecha era parte de su gira internacional y estaba anunciada como la única parada del recorrido en Estados Unidos.

La cancelación tomó por sorpresa a los espectadores que ya tenían sus entradas y, en algunos casos, habían organizado viajes para asistir al concierto. En su explicación, Tini cuestionó las condiciones técnicas en las que debía realizarse el espectáculo y adelantó que existen otros aspectos de la gira sobre los que, por el momento, prefiere no dar detalles.

Tini Stoessel reveló los problemas técnicos que llevaron a suspender el show en Miami

En su mensaje, la cantante comenzó por expresar su tristeza por lo sucedido y se solidarizó con las personas que habían hecho un esfuerzo para verla. Según relató, su equipo llevaba varios días trabajando para adaptar la producción, pero al llegar al recinto encontró que el montaje estaba incompleto y que las condiciones no eran las que se habían acordado previamente.

Entre los principales inconvenientes, señaló que el estadio había sido entregado con varias horas de demora y que faltaban elementos indispensables para llevar adelante la presentación. También mencionó fallas vinculadas con el sonido, la iluminación, las pantallas y los sistemas de comunicación.

Otro de los puntos que destacó fue la imposibilidad de completar las pruebas de seguridad necesarias, entre ellas las relacionadas con los vuelos escénicos. De acuerdo con su testimonio, los técnicos trabajaron hasta último momento e incluso tuvieron que conseguir materiales que debían haber estado disponibles para preparar el espectáculo.

La artista también cuestionó que, pese a las dificultades, se mantuviera la intención de realizar el concierto. “Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, expresó, sin señalar directamente a los responsables de esa decisión.

En el mismo descargo, aclaró que los músicos, bailarines y demás integrantes de su equipo estaban listos para salir a escena, pero que las condiciones no permitían hacerlo de manera segura. Además, anticipó que podría dar a conocer un informe con otras irregularidades y dejó una frase que despertó interrogantes sobre la organización del tour: “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”.

Por su parte, Ake Music, la productora responsable del evento, también atribuyó la suspensión a incumplimientos relacionados con los requisitos técnicos y de producción. En su comunicado, sostuvo que los problemas eran ajenos a Tini y a su equipo, y aseguró que los artistas estaban preparados para comenzar la función.

En cuanto a las entradas, la empresa informó que los detalles sobre el procedimiento de devolución serían comunicados a través de los canales oficiales de venta.