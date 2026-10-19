Trump, Putin y Xi Jinping: crecen las expectativas de una cumbre clave para discutir la guerra en Ucrania

La posibilidad de un encuentro entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping durante la próxima cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) comenzó a tomar fuerza luego de que el Kremlin admitiera que la iniciativa de reunir a los tres mandatarios estuvo sobre la mesa. El foro se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, en un contexto marcado por la continuidad de la guerra en Ucrania y las tensiones entre las principales potencias mundiales.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, confirmó que la posibilidad de una reunión trilateral fue mencionada, aunque aclaró que todavía no existen propuestas concretas ni definiciones sobre su realización. Tampoco se establecieron acuerdos acerca de los temas que podrían integrar una eventual agenda de conversaciones.

Las declaraciones de Moscú se conocieron después de que trascendiera que Putin habría planteado la posibilidad de organizar una cumbre con Trump y Xi durante una comunicación telefónica mantenida con el presidente estadounidense el pasado 9 de octubre. Según esas versiones, la conversación también estuvo vinculada con un entendimiento relacionado con la compra de diésel ruso por parte de Estados Unidos.

Las conversaciones entre Washington y Moscú

El posible encuentro también fue mencionado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una visita oficial a Samarcanda, Uzbekistán. Allí, el funcionario participó de reuniones con representantes del mecanismo C5+1, que reúne a Estados Unidos con las cinco repúblicas de Asia Central surgidas tras la disolución de la Unión Soviética.

La referencia de Rubio se produjo antes de que el Kremlin fijara públicamente su posición y agregó un nuevo elemento a las versiones sobre una eventual reunión de los tres líderes.

Por el momento, sin embargo, no hay confirmación de que Trump, Putin y Xi Jinping vayan a compartir una misma mesa durante el encuentro de la APEC. La falta de propuestas formales y de una agenda definida mantiene abierta la incógnita sobre el alcance que podría tener la iniciativa.

Ucrania, en el centro de las expectativas

Una eventual cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China tendría una relevancia diplomática considerable por el peso de los tres países en el escenario internacional. La guerra en Ucrania aparece como uno de los asuntos que podrían concentrar la atención, aunque todavía no se confirmó si formaría parte de las conversaciones.

La reunión de la APEC ofrecerá un espacio de contacto entre las principales economías del Pacífico y podría convertirse en una oportunidad para explorar canales de diálogo en medio de las diferencias geopolíticas.

Hasta que existan anuncios oficiales, la posibilidad de una cumbre trilateral seguirá dependiendo de las gestiones diplomáticas y de la disposición de los tres gobiernos para avanzar hacia un encuentro de estas características.