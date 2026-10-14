Preocupación mundial por la salud del papa León XIV: tiene cáncer de pulmón y fue operado

Resumen

El papa León XIV, de 71 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho.

El Vaticano confirmó que el Pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

La operación fue exitosa, no presentó complicaciones y el Santo Padre pasó su primera noche de internación con tranquilidad.

Los médicos realizarán nuevos estudios para determinar la extensión de la enfermedad y establecer si necesita tratamientos adicionales.

La situación genera incertidumbre sobre la visita que León XIV tiene prevista a la Argentina, Uruguay y Perú durante noviembre.

El Vaticano llevó tranquilidad, pero el diagnóstico genera preocupación

La salud del papa León XIV se convirtió en uno de los principales temas de preocupación internacional luego de que el Vaticano confirmara que el jefe de la Iglesia católica fue operado de un tumor maligno en el pulmón derecho.

La intervención se realizó este martes 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia, y estuvo a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica.

Según la información oficial, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, en una operación que demandó aproximadamente 90 minutos y que concluyó sin complicaciones.

El diagnóstico fue confirmado durante la propia intervención, cuando los estudios realizados sobre el tejido determinaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.

Si bien el término cáncer genera una lógica preocupación, los profesionales destacaron que la lesión había sido detectada durante controles médicos y que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, se encontraba localizada.

La noticia alentadora es que la cirugía pudo realizarse según lo previsto y que el Pontífice comenzó favorablemente su recuperación.

León XIV pasó una noche tranquila

Durante las primeras horas de este miércoles 14 de octubre, la Santa Sede informó que el Papa había descansado con tranquilidad durante su primera noche de internación.

Tras la operación, León XIV recuperó la conciencia normalmente y, luego de permanecer bajo observación médica, fue trasladado a su habitación en el décimo piso del hospital.

Incluso trascendió que el Pontífice solicitó cenar y compartió parte de la noche con sus colaboradores más cercanos.

Por el momento, no se comunicaron complicaciones posoperatorias ni modificaciones en el período de internación previsto, estimado en aproximadamente una semana.

Sin embargo, los especialistas deberán continuar evaluando su evolución y los resultados de los análisis sobre los tejidos extraídos.

Qué gravedad tiene la enfermedad del Papa

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en células del tejido pulmonar y constituye una de las variedades más frecuentes de tumores malignos de ese órgano.

Su pronóstico depende de diferentes factores, especialmente del tamaño de la lesión, su extensión y la eventual presencia de células cancerosas en otros tejidos.

La detección temprana y la posibilidad de extirpar quirúrgicamente el tumor son circunstancias favorables, aunque todavía resulta prematuro establecer un pronóstico definitivo sobre la salud de León XIV.

Los estudios posteriores permitirán determinar si la cirugía fue suficiente o si será necesario recurrir a tratamientos complementarios.

Hasta el momento, el Vaticano no informó que el Pontífice deba someterse a quimioterapia o radioterapia.

Incertidumbre sobre su viaje a la Argentina

Uno de los interrogantes que genera esta situación está relacionado con la visita que León XIV tiene programada a Sudamérica durante noviembre.

El recorrido contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú, países donde existe una enorme expectativa por la llegada del Santo Padre.

La gira está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque la intervención quirúrgica y el diagnóstico oncológico introdujeron dudas sobre su realización.

En la Argentina, el Gobierno nacional continúa con los preparativos, mientras aguarda las decisiones que adopten las autoridades vaticanas de acuerdo con la evolución médica.

Por ahora, no existe una cancelación oficial del viaje, pero su concreción dependerá fundamentalmente de la recuperación del Pontífice y de las recomendaciones de sus médicos.

El mundo reza por su recuperación

La noticia sobre la enfermedad del Papa provocó numerosas expresiones de solidaridad de dirigentes políticos, autoridades religiosas y millones de fieles.

Desde diferentes países se organizaron encuentros de oración y celebraciones religiosas para pedir por su pronta recuperación.

León XIV, elegido en mayo de 2025 como sucesor de Francisco, enfrenta uno de los momentos más delicados de su pontificado.

El Papa, nacido en Estados Unidos y profundamente vinculado con América Latina por su extensa actividad pastoral en Perú, había mantenido hasta ahora una agenda intensa y una imagen de vitalidad.

La enfermedad obliga a revisar sus compromisos inmediatos y plantea interrogantes sobre el ritmo de sus actividades durante los próximos meses.

La Iglesia católica y buena parte del mundo siguen con atención cada comunicado médico, con la esperanza de que la intervención haya permitido controlar la enfermedad.

Mientras tanto, desde Roma llega una primera señal alentadora: la operación fue exitosa, el Papa se encuentra recuperándose y sus médicos mantienen una vigilancia permanente sobre su evolución.

El próximo parte médico será fundamental para conocer con mayor precisión cómo continúa la salud de León XIV.