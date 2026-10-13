El CCVM inaugura dos muestras temporarias

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a participar del acto de inauguración de dos muestras temporarias en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el viernes 16 de octubre a las 20:00, con entrada libre y gratuita.



En sala III se podrá recorrer Universo interior, del artista rafaelino Gustavo Molfino, con curaduría de Luis Acosta. Un conjunto de pinturas realizadas con las técnicas de aguarrás, trementina, asfáltica, acrílico líquido y agua.



La propuesta de Molfino se sitúa en el intervalo donde la materia aún no ha decidido qué será. Su procedimiento no parte de la imposición de una imagen previa, sino de la atención a aquello que sucede en el lienzo. La tinta diluida, el agua y la pintura asfáltica participan activamente en la construcción de cada obra. El artista intenciona, interviene, orienta y espera, dejando avanzar el desborde hasta reconocer, en medio de su aparente aleatoriedad, una estructura que comienza a emerger.



"Universo interior propone detenerse precisamente allí: en ese instante en que lo disperso comienza a reunirse, cuando la materia todavía conserva el recuerdo de su movimiento y una forma empieza, apenas, a reconocerse como propia", señala el curador sobre los procesos que dieron vida a esta serie.



El autor describe su proceso pictórico como "Intencionar la mancha". Al unir agua, pigmento e intención aparecen en la tela o el papel, imágenes de otros mundos y universos. "Dimensiones que toman forma en este plano. A veces rutas de planisferios remotos, otros seres que se manifiestan sin aviso. Luces y sombras de otros tiempos pasados o futuros - Espacio-tiempo desconocido. (?) Polvo estelar, gas cósmico que se plasma indeleble, cromático, inestable. Energía y materia que permito digan ¡Presente!"



La muestra podrá visitarse hasta el domingo 27 de diciembre, de lunes a viernes de 8 a 20 y domingos de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.



Gustavo Molfino

Nació en Rafaela, Santa Fe, Argentina, en 1966. Su obra parte de la mancha. Su recorrido evolucionó de lo figurativo ?imágenes, paisajes, formas y colores? hacia lo abstracto, y desde hace unos cinco años pinta en una línea enteramente abstracta, surrealista y espiritual o cósmica. Busca la representación pictórica de un estado de ánimo: imágenes abstractas que evocan sentimientos, emociones, pensamientos y situaciones. A ese gesto lo llama "intencionar la mancha": la energía que pone en el material genera una mancha específica que lo representa, y en esa búsqueda de ser él mismo a través de la mancha reside su rasgo distintivo. Experimenta con aguarrás, trementina, asfáltica, acrílico líquido y agua, persiguiendo una armonía de color en constante movimiento.



Se formó en Arte en la Escuela Makena, en Acuarela con Paula Rodríguez Pipo, en Dibujo y composición con Irene Berzero, en Composición y teoría del color con Silvia Della Maddalena, y en Ágora con Gustavo Clement.



Entre sus exposiciones individuales se destacan Parra Hotel & Suites, Rafaela (octubre de 2025) y Casa Ripamonti, Rafaela (2024). En exposiciones colectivas participó en "Salchicha de Bienal" en el Museo Municipal de Arte de Rafaela (abril de 2024).



Bomba de Lana

Además, el Colectivo Bomba de Lana realizará una instalación sorpresa en el Complejo Cultural denominada Lo que nos une.



El grupo está inspirado en movimientos similares de diferentes ciudades del mundo (Yarn bombing, Tricot Urbain, Guerrilla del ganchillo, Urban Knitting, etc.), y utilizan el tejido para intervenir espacios públicos y señalar situaciones urbanas y sociales.



A través de sus "bombardeos" proponen a los ciudadanos volver a mirar el paisaje que los rodea, señalando eso que de tanto ver se hizo invisible.



Accionan en espacios significativos de Rafaela: una escultura, un árbol, una plaza, dándoles un nuevo sentido bajo la premisa de encontrar belleza y recordar que en las manos y el corazón está el poder de para transformar el mundo.