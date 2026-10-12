La política tocó fondo y las ideas de la libertad tienen la palabra

RESUMEN

La sociedad está cansada de una dirigencia política que perdió credibilidad y confianza.

Los privilegios, el oportunismo y la falta de ejemplaridad alimentan el rechazo popular.

Milei interpreta el hartazgo de millones de argentinos frente a la vieja política.

Las próximas elecciones serán una oportunidad para castigar democráticamente a quienes decepcionaron a la sociedad.

Las ideas de la libertad tienen el desafío de consolidar una alternativa basada en el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad.

Hay algo que buena parte de la dirigencia política argentina todavía no termina de entender: la gente está harta de los políticos. Harta de sus discursos vacíos, de sus promesas incumplidas, de sus privilegios y de esa facilidad asombrosa que tienen algunos para acomodarse siempre del lado que más les conviene. Mientras millones de argentinos tuvieron que ajustarse el cinturón, ellos encontraron la manera de conservar sus beneficios, sus cargos y sus pequeñas parcelas de poder. Después se preguntan por qué la sociedad les perdió el respeto.

El problema no es la política como herramienta para organizar una sociedad democrática. El problema es una casta que convirtió la política en un negocio personal, una actividad donde demasiados parecen preocuparse más por su propia supervivencia que por resolver los problemas de la gente. Para muchos ciudadanos, el político dejó de ser alguien que representa sus intereses y pasó a ser alguien de quien deben desconfiar. Y cuando esa desconfianza se convierte en una convicción colectiva, estamos frente a una crisis que ningún discurso de campaña puede disimular.

Los argentinos ven con indignación a dirigentes que cambian de camiseta según las encuestas, que descubren principios nuevos cuando pierden una elección y que se acuerdan de los pobres cada vez que necesitan un voto. El oportunismo se disfrazó de pragmatismo, el privilegio se presentó como un derecho adquirido y la falta de resultados se intentó esconder detrás de la propaganda. Así se fue deteriorando la confianza pública, así se alimentó el descreimiento y así se abrió una grieta cada vez más profunda entre la sociedad y quienes dicen representarla.

En ese escenario aparece Javier Milei, con su lenguaje frontal, sus provocaciones y su decisión de confrontar con una dirigencia que durante décadas se acostumbró a moverse con demasiada comodidad. Podrán cuestionarse sus formas, discutirse sus decisiones y evaluarse sus resultados, porque ningún presidente está por encima de la crítica. Pero sería absurdo ignorar que su discurso contra la casta conecta con un hartazgo real de una parte importante de la sociedad argentina. Ese malestar no nació de la noche a la mañana ni fue inventado por una campaña electoral. Se construyó durante años de frustraciones, inflación, pobreza, corrupción y promesas que nunca llegaron a convertirse en soluciones.

Los políticos tradicionales deberían preguntarse por qué millones de ciudadanos dejaron de creerles. En lugar de hacerlo, muchos prefieren insultar a quienes votan distinto, descalificar al que reclama un cambio o presentar cualquier cuestionamiento como una amenaza para la democracia. ¡Qué curiosa manera de defenderla! La democracia no se destruye porque la gente castigue a los malos dirigentes en las urnas; se debilita cuando quienes gobiernan o pretenden gobernar se olvidan de rendir cuentas, respetar las instituciones y cumplir con sus responsabilidades.

Y aquí aparece la gran oportunidad que tendrán los argentinos en las próximas elecciones. El voto será el instrumento para expresar ese cansancio, para pasarles factura a quienes decepcionaron y para demostrar que ningún cargo es eterno ni ningún privilegio está garantizado. Si la dirigencia que representa el pasado pretende seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido, puede encontrarse con una derrota electoral de dimensiones históricas. La paliza que muchos ciudadanos desean propinarle a la vieja política debe llegar por las urnas, con millones de votos y dentro de las reglas de la democracia. No hay revancha más contundente que la decisión libre de un pueblo.

Pero cuidado: ganar una elección no alcanza. Las ideas de la libertad no pueden convertirse en una consigna vacía ni en una nueva excusa para justificar errores propios. Quienes prometen terminar con los privilegios tienen la obligación de dar el ejemplo. Quienes reclaman austeridad deben practicarla. Quienes hablan de responsabilidad tienen que demostrarla con resultados. Y quienes llegaron prometiendo una transformación profunda deben entender que la confianza popular se conquista con hechos y se pierde cuando las promesas quedan en el camino.

La Argentina necesita menos políticos preocupados por conservar sus sillones y más dirigentes dispuestos a asumir costos, corregir errores y trabajar para que el esfuerzo de los ciudadanos vuelva a tener sentido. Necesita instituciones sólidas, justicia independiente, transparencia, respeto por la propiedad privada, libertad para producir y un Estado que deje de convertirse en refugio de privilegios.

Por eso, las próximas elecciones pueden representar mucho más que una disputa entre partidos. Pueden ser una definición sobre el rumbo del país. De un lado, quienes pretenden conservar las viejas estructuras; del otro, quienes apuestan por una Argentina donde el mérito, el trabajo, la iniciativa privada y la libertad individual recuperen su lugar.

El pueblo argentino tendrá la última palabra. Si decide castigar a la vieja política, deberá hacerlo con la contundencia de las urnas. Y si las ideas de la libertad vuelven a recibir un respaldo mayoritario, sus representantes tendrán que estar a la altura de esa responsabilidad.

Porque la gente está cansada. Porque la paciencia no es infinita. Y porque ningún político debería olvidar jamás una verdad elemental: los ciudadanos no nacieron para servir a los políticos; los políticos están para servir a los ciudadanos.

En las próximas elecciones, que hablen las urnas. Que se terminen los privilegios injustificados, los acomodos y la soberbia. Y que ganen las ideas de la libertad, siempre que quienes las representen estén dispuestos a defenderlas con coherencia, honestidad y resultados.

La Argentina no necesita una nueva casta con otro nombre. Necesita un cambio verdadero.