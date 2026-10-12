El cupo 2027 de autos electrificados abrirá la competencia y pondrá a prueba a las marcas chinas en Argentina

El Gobierno mantendrá en 50.000 unidades el cupo anual de vehículos híbridos y eléctricos con exención de derechos de importación.

El precio FOB máximo será de 16.000 dólares para microhíbridos, 18.000 para híbridos y enchufables y 35.000 para eléctricos puros.

La ampliación de los límites permitirá competir a fabricantes europeos, japoneses, coreanos y estadounidenses.

Las marcas chinas representaron entre el 85% y el 87% de los vehículos incluidos en los cupos de 2025 y 2026.

BAIC, BYD y Grupo Antelo comenzaron a importar vehículos por fuera del beneficio arancelario.

La producción en Brasil aparece como una alternativa para ingresar a Argentina con arancel cero si se cumplen los requisitos de integración regional del Mercosur.

La próxima licitación del Gobierno nacional para importar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar derechos de importación podría modificar el mapa de la industria automotriz argentina. Aunque el programa mantendrá un cupo de 50.000 unidades anuales, la ampliación de los precios FOB máximos permitirá participar a fabricantes que quedaron afuera de las dos convocatorias anteriores, lo que anticipa una competencia más intensa y podría reducir la participación de las marcas chinas entre los vehículos beneficiados.

El cambio central estará en los valores admitidos para cada tecnología. Mientras los microhíbridos conservarán el límite de 16.000 dólares FOB, los híbridos convencionales y enchufables podrán alcanzar los 18.000 dólares. Para los eléctricos puros, en tanto, se habilitará un máximo de 35.000 dólares en el puerto de embarque. Esta última categoría representa una de las principales novedades del programa previsto para 2027 y permitirá ampliar la oferta de modelos que podrán ingresar al mercado argentino con el beneficio arancelario.

El esquema mantendrá la distribución de 25.000 unidades para fabricantes y otras 25.000 para importadores que no producen vehículos en el país. Sin embargo, todavía resta conocer cómo se repartirán las unidades entre las distintas tecnologías. La Secretaría de Industria y Comercio deberá precisar si cada grupo tendrá libertad para solicitar vehículos de cualquier categoría o si establecerá cupos específicos para microhíbridos, híbridos, enchufables y eléctricos.

Otra posibilidad es que la asignación dependa de la demanda presentada por las marcas y que los cupos se distribuyan proporcionalmente según los pedidos recibidos. Esa definición será determinante para establecer cuántos vehículos de cada tecnología podrán ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%.

También permanece abierta la situación de los vehículos eléctricos de rango extendido, conocidos como REEV. Estos modelos utilizan un motor eléctrico para impulsar las ruedas, mientras que un motor de combustión interna funciona como generador de energía. Por esa característica, sus fabricantes podrían solicitar que sean incluidos en la categoría de eléctricos, cuyo límite FOB será de 35.000 dólares. Sin embargo, la presencia de un motor de combustión y un depósito de combustible también permite clasificarlos dentro de las tecnologías híbridas, por lo que será necesario que la reglamentación oficial determine su tratamiento.

La ampliación de los valores máximos podría favorecer la incorporación de fabricantes europeos, japoneses, coreanos y estadounidenses que no habían podido participar con algunos de sus modelos por los límites anteriores. Tesla, por ejemplo, tendrá la posibilidad de ingresar vehículos eléctricos dentro de la nueva franja de precios. Al mismo tiempo, las marcas tradicionales podrán presentar híbridos y enchufables con valores superiores a los admitidos hasta ahora.

Ese escenario contrasta con lo ocurrido durante 2025 y 2026, cuando los vehículos provenientes de China representaron entre el 85% y el 87% de las 100.000 unidades contempladas en ambos cupos. Entre fabricantes e importadores, la oferta china logró una participación dominante gracias a una combinación de modelos competitivos y precios compatibles con las condiciones establecidas.

Las terminales también aprovecharon el beneficio para ampliar sus operaciones. Ford importó 15.000 unidades de Territory, mientras que Chevrolet ingresó 7.000 vehículos entre Captiva PHEV y Spark EUV. Stellantis, por su parte, incorporó unidades de Leapmotor y Fiat 600 Hybrid, aunque no se dispone de un desglose exacto de las cantidades correspondientes a cada modelo dentro del volumen señalado de 4.000 vehículos.

Con el nuevo esquema, las marcas chinas enfrentarán el desafío de sostener sus redes comerciales y sus volúmenes de venta sin depender exclusivamente de las importaciones beneficiadas. Si los 25.000 cupos destinados a importadores se distribuyen entre una mayor cantidad de competidores, algunas compañías podrían recibir menos unidades de las necesarias para mantener su escala comercial.

Por ese motivo, varias empresas ya comenzaron a importar vehículos por fuera del programa, afrontando el arancel extrazona del 35%. Los casos de BAIC, BYD y Grupo Antelo reflejan esa adaptación, que alcanza tanto a modelos electrificados como a vehículos convencionales.

Una alternativa estratégica es avanzar con la producción en Brasil. Los vehículos que cumplan las condiciones de integración regional podrán ingresar a Argentina con arancel cero como productos del Mercosur. Para alcanzar ese tratamiento, la integración debe llegar al 50%, aunque existe un período transitorio de dos años que permite comenzar con un 35% el primer año y un 40% el segundo, sujeto al cumplimiento posterior del requisito definitivo.

La licitación de 2027, por lo tanto, no solo definirá qué modelos podrán beneficiarse de la exención arancelaria. También pondrá a prueba la capacidad de las marcas para sostener su competitividad, ampliar sus redes comerciales y desarrollar estrategias industriales que reduzcan su dependencia de un cupo limitado.