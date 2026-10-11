Abdala cruzó al kirchnerismo y a Pérsico por sus dichos contra Milei

Bartolomé Abdala cuestionó al kirchnerismo con vistas a las elecciones de 2027.

El senador libertario respondió a las declaraciones de Emilio Pérsico sobre la salida de Javier Milei del Gobierno.

Pérsico afirmó que quería que Milei dejara el poder de la forma más desordenada posible.

Lilia Lemoine reclamó que Pérsico fuera preso y aludió a una denuncia por presunto fraude al Estado.

Abdala quedó a cargo de la Presidencia durante 84 horas por los viajes al exterior de Milei y Villarruel.

El enfrentamiento volvió a exponer la tensión entre el oficialismo libertario y referentes vinculados al kirchnerismo y a las organizaciones sociales.

El senador nacional de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala cuestionó al kirchnerismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y respondió a las declaraciones de Emilio Pérsico, quien manifestó su intención de que Javier Milei deje el Gobierno y sostuvo que busca que esa salida se produzca “de la forma más desordenada posible”. Las expresiones del dirigente social generaron reacciones en el oficialismo, que salió a contestarle públicamente.

Abdala difundió en su cuenta de la red social X un fragmento de una entrevista realizada por Tomás Méndez a Pérsico, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández. A partir de esas declaraciones, el legislador puntano vinculó al dirigente del Movimiento Evita con el espacio político que representa el principal adversario del oficialismo libertario.

“A esto nos enfrentamos junto al presidente @JMilei: al kirchnerismo y a los gerentes de la pobreza como Pérsico, Baradel y tantos otros que representan el modelo que venimos dejando atrás”, escribió el senador. De esa manera, planteó la disputa con el kirchnerismo como uno de los ejes del escenario político que se proyecta hacia los comicios de 2027.

El mensaje de Abdala apuntó tanto al posicionamiento expresado por Pérsico como al modelo político que, según su interpretación, representa el kirchnerismo. La referencia a los denominados “gerentes de la pobreza” incluyó también a Roberto Baradel y a otros dirigentes que el senador ubicó en el mismo espacio de oposición al Gobierno nacional.

La respuesta libertaria no se limitó al titular del Senado. La diputada nacional Lilia Lemoine también cuestionó a Pérsico y reclamó que fuera encarcelado, al relacionarlo con denuncias sobre el manejo de planes sociales y recursos públicos durante la administración anterior.

“PRESO TENDRÍA QUE ESTAR porque usaban los planes para extorsionar a la gente”, publicó Lemoine en sus redes sociales. La legisladora hizo referencia a una denuncia penal contra el ex funcionario por presunto fraude al Estado, vinculada con la entrega de millones de pesos a organizaciones sociales.

Además, Lemoine sostuvo que el periodismo cuenta con “pruebas” contra el dirigente del Movimiento Evita. Sus expresiones se sumaron a las críticas de Abdala y profundizaron la confrontación entre referentes del oficialismo y el dirigente social, cuyas declaraciones sobre la salida de Milei provocaron el rechazo de representantes libertarios.

El episodio volvió a poner en primer plano la disputa política entre el Gobierno y sectores del peronismo vinculados al kirchnerismo y a las organizaciones sociales. Mientras Pérsico manifestó su voluntad de que Milei deje la Presidencia en condiciones de desorden, los legisladores oficialistas utilizaron sus declaraciones para cuestionar a sus adversarios y asociarlos con prácticas que consideran propias de una etapa política que buscan dejar atrás.

En ese contexto, la referencia a 2027 funcionó como marco de la crítica de Abdala, quien presentó el enfrentamiento con el kirchnerismo como parte de la disputa por el rumbo del país. La controversia también expuso la decisión del oficialismo de responder públicamente a las declaraciones opositoras, tanto desde el Senado como desde la Cámara de Diputados.

Abdala, representante de San Luis, ocupa un lugar relevante dentro de la Cámara alta. A comienzos de octubre, además, quedó a cargo de la Presidencia de la Nación durante 84 horas, de acuerdo con el mecanismo de sucesión previsto por la ley de acefalía, debido a los viajes al exterior de Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La situación se produjo cuando el Presidente viajó a Francia y Villarruel se trasladó a España. Según el texto, no fue la primera vez que Abdala asumió interinamente la máxima función del país: ya había ocurrido en diciembre de 2025, cuando Milei viajó a Noruega y la vicepresidenta se encontraba en Madrid.

La posición institucional de Abdala en el Senado y sus críticas al kirchnerismo se desarrollan en un escenario marcado por las diferencias entre Milei y Villarruel, quien mantiene distancia política del mandatario. En paralelo, el cruce con Pérsico sumó un nuevo capítulo a la confrontación entre el oficialismo y los dirigentes opositores, con la mirada puesta en la disputa política de los próximos años.